Plénum odmietlo novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Bratislava 7. decembra (TASR) - Osobitný režim zdanenia pre transformačné stanice a predajné stánky sa nerozšíri o ostatné objekty používané na podnikanie, ktoré nie sú stavbou podľa zákona o miestnych daniach. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu odmietlo novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku z dielne poslancov Sme rodina, OĽANO a nezaradenej Kataríny Hatrákovej.



Malo sa to týkať napríklad rôznych modulových stavieb, dočasných stavieb alebo premiestniteľných objektov, ktoré môžu podliehať povoleniu podľa stavebného zákona, ale ich umiestnenie v priestore sa realizuje inak ako pevným spojením so zemou alebo ukotvením pilótami.



Predkladatelia poukázali na to, že v súčasnosti sa z pohľadu zákona o miestnych daniach tieto objekty nezdaňujú ako stavby a pozemky pod nimi sú zdanené v štandardnom režime, teda parcela sa zaradí podľa toho, ako je vedená v katastri nehnuteľností.



Navrhovaná zmena reflektovala na aplikačné problémy z praxe pri nedostatočnom zdanení rôznych objektov využívaných na podnikanie, ktoré nie sú stavbami podľa zákona o miestnych daniach. Súčasne mal návrh za cieľ reagovať na negatívnu prax úmyselnej zmeny účelu využitia stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s cieľom zaistenia nižšej sadzby dane, ako je sadzba dane pre skutočné využitie stavby a tým získanie neoprávneného daňového zvýhodnenia.