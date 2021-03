Plénum odštartovalo rokovací deň diskusiou o nájme pozemkov

Bratislava 31. marca (TASR) – Nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku by sa malo odstrániť. Počíta s tým novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, o ktorej plénum diskutuje v úvode siedmeho dňa 25. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS) zároveň predstavila pozmeňujúci návrh k novele. Okrem iného sa v ňom jasne upravuje povinnosť navrhovateľa nájomnej zmluvy poučiť vlastníka o spôsobe a forme odmietnutia návrhu a o právnych dôsledkoch nekonania. Zároveň sa uvádza, že vlastník má oznámiť navrhovateľovi nájomnej zmluvy, že došlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s treťou osobou. Takto vypovedaná nájomná zmluva bude môcť byť vypovedaná k 1. novembru s jednoročnou výpovednou lehotou.



Opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD) poukázal na to, že ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novelizáciu tohto zákona. Predpokladal, že koaliční poslanci budú s ministerstvom rokovať o príprave zákona. "Tento návrh ako taký je nekoncepčný a nesystémový, lebo vypicháva len jednu vec," upozornil. Podľa neho je tak návrh nedostatočný a pripravený bez odbornej a širšej diskusie. Halgašová podotkla, že návrh bol pripravený v úzkej spolupráci s agrorezortom.



Plénum by malo ešte hlasovať o uznesení ku klimatickej petícii. Vladimíra Marcinková (Za ľudí) podala aj pozmeňujúci návrh, v zmysle ktorého by mal parlament rovno vyhlásiť stav klimatickej núdze. Rozhodnúť by poslanci mali napríklad aj o poslaneckej novele zákona o cestnej premávke, ktorá by mala posilniť kompetencie obcí. Po novom by mohli pokutovať porušenie zákazov zastavenia a státia vozidiel.