Plénum odštartovalo rokovací deň správou o hospodárení NBS

Bratislava 17. júna (TASR) – Napriek negatívnym efektom pandémie sa zisk Národnej banky Slovenska (NBS) v roku 2021 viac než zdvojnásobil a dosiahol 63 miliónov eur. Plénum začalo štvrtý rokovací deň 66. schôdze Národnej rady (NR) SR správou o výsledku hospodárenia centrálnej banky. Poslancom ju predstavil guvernér NBS Peter Kažimír. Plénum zároveň rozhodlo, že v piatok nebude hlasovať.



NBS podľa správy zlepšila vlastné imanie o 294 miliónov eur. "Trend zlepšovania vlastného imania banky a postupného umorovania straty z minulých období je dlhodobý. Za posledných päť rokov sa vlastné imanie zlepšilo už o viac ako 1,5 miliardy eur," konštatuje banka.



NBS poukázala aj na to, že negatívne vplyvy na ekonomiku spôsobené pandémiou pokračovali a prehlbovali sa aj v roku 2021. Prítomnosť opatrení centrálnych bánk podľa správy bola nevyhnutná aj napriek sprievodným finančným nákladom. NBS spoločne s celým Eurosystémom preto aktívne konala v snahe pomôcť zmierňovať dosahy pandémie. "Neštandardné, no nevyhnutné opatrenia menovej politiky sa však nezaobišli bez negatívneho vplyvu na výnosy a náklady banky, a to v celkovej sume 288 miliónov eur," uvádza sa v materiáli.



Poslanci by sa mali v piatok venovať aj správe o finančnej stabilite, správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 či správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za minulý rok. Ak sa diskusia k týmto správam stihne ukončiť skôr, bude pokračovať aj diskusia k odvolávaniu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Rokovať sa v piatok má len do 14.00 h.