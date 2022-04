Plénum parlamentu schválilo zákon o územnom plánovaní

Bratislava 27. apríla (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili vládny návrh zákona o územnom plánovaní. Právna úprava hovorí o elektronizácii, kompetenciách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstva životného prostredia, ale aj o zjednodušení procesu územného plánovania. Zákon podporilo 90 zo 144 prítomných poslancov.



Právna norma si stanovuje za cieľ posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Ďalej aj profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním.



Predovšetkým by malo ísť o jeho elektronizáciu a digitalizáciu dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou a na to nadväzujúce zrušenie vydávania územného stanoviska prostredníctvom územného konania.



"Návrh zákona špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, návrhom zákona sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie, a to územný plán mikroregiónu," uviedli predkladatelia. O kompetencie sa úrad na základe pozmeňujúcich návrhov jednotlivých výborov parlamentu podelí s Ministerstvom životného prostredia SR.



Základom úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby. V ňom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, dokumentácií a rozhodnutí o stavebných zámeroch a overených projektových dokumentácií stavieb. Zjednotený pohľad na dáta a integrované systémy bude zabezpečovať informačný systém. Ten bude podľa príslušných oprávnení prístupný pre všetkých účastníkov územného plánovania a konania pri výstavbe. Zároveň bude poskytovať potrebné služby pre jednotlivé fázy územného plánovania, výstavby a prevádzky stavieb.



Ďalej sa zjednoduší proces územného plánovania. Prispieť k tomu má zjednodušenie samotných procesných postupov. Ide o zrušenie konceptu, neprerokovávanie zadania, harmonizáciu s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na druhej strane, aj spomenutá elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území a nových územnoplánovacích dokumentáciách v jednotnej forme.



Návrh zákona reaguje aj na problémy v praxi, keď orgány územného plánovania obstarávajú aj malé zmeny a doplnky samostatne niekoľkokrát do roka, pričom v niektorých sa proces prekrýva a celkový výsledok nie je koncepčný. Koncepčný prístup obstarávateľa k prípadným zmenám schválenej územnoplánovacej dokumentácie sleduje cieľ, aby sa z platnej dokumentácie stal relatívne stabilný záväzný dokument. Návrh zákona by mal túto negatívnu prax odstrániť spodrobnením a skvalitnením prípravy jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií, ich "uzamknutím" na určité, zákonom vymedzené obdobie s možnosťou vstupu za taxatívne vymenovaných podmienok.



Zákon bude účinný od 1. apríla 2023.



Kompetencie územného plánovania a výstavby prevezme nový úrad

Kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia prevezme nový ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten bude mať aj vertikálnu štruktúru podriadených úradov a právomoc doterajších stavebných úradov prejde na jeho pracoviská v regiónoch. Počíta s tým novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú v stredu schválilo plénum parlamentu hlasmi 89 zo 143 prítomných poslancov.



"Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia," uvádza sa v materiáli.



Centrálne bude podľa novely zákona povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad, ktorý bude aj špecializovaným stavebným úradom pre niektoré stavby, a právomoc doterajších stavebných úradov, ktorými sú obce, prejde na jeho pracoviská v regiónoch.



Pri novom úrade by mal pôsobiť aj poradný orgán pre územné plánovanie, v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv, ako aj zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania.