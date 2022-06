Plénum pokračuje v diskusii o odvolávaní R. Sulíka z funkcie ministra

Gyimesi: V Sulíkovej obhajobe zazneli klamstvá, fatálne zlyhal

Na archívnej snímke poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. júna (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok pokračuje v diskusii o odvolávaní ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Rozpravu k tomuto bodu začali poslanci vo štvrtok popoludní a vrátili sa k nej v piatok po prerokovaní termínovaných bodov z riadnej schôdze parlamentu.Do diskusie je ešte prihlásených sedem rečníkov. Následne budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa ešte ústne.Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD. Poslanci návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva odôvodnili pasivitou Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných látok s drastickými dosahmi na životnú úroveň.Poslanec György Gyimesi (OĽANO) tvrdí, že v obhajobe ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR zazneli klamstvá. Viaceré argumenty ministra označil za spochybnené. Sulík podľa neho fatálne zlyhal vo funkcii a poškodení sú občania SR.vyhlásil Gyimesi. Sulík sa podľa neho musel, keď hovoril o výhodných podmienkach. Odmieta, že by malo Slovensko rovnako výhodné podmienky, ako si vyrokovalo Maďarsko.Namietal i vyjadrenia o tom, že Slovnaftu bude po skončení sa 18-mesačnej výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy stačiť dodávať na slovenský trh. Ak by sa spoločnosť aj pokúšala dodávať na trh na Slovensku viac, zakročil by podľa neho protimonopolný úrad.Gyimesi tiež kritizoval vyjadrenia, že nebudeme dovážaťz Ruska. Nikomu pritom podľa neho nevadí, že budeme dovážať "krvavú ropu" zo Saudskej Arábie. Poukázal pritom na potrebu jej prevozu tankermi, čo má dosah na životné prostredie, ako aj na vyššiu cenu.Za ďalšie klamstvo Sulíka označil tvrdenia, že Slovnaft ho mal listom ubezpečiť, že dokáže vyrábať ropné zmesi aj z iných druhov ropy. Gyimesi list v pléne prečítal. Tvrdí, že v ňom nie je nič o takýchto uisteniach.podčiarkol s tým, že sa, navyše, snažil zo situácie vyviniť, keď ukázal súkromné správy s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).reagoval na vyjadrenie Gyimesiho poslanec z SaS Radovan Kazda. Gyimesi podľa neho len opakoval stanoviská dotknutej rafinérie. Navyše, podľa Kazdu "chrapúnskym" spôsobom porušuje koaličné dohody. Vyzval tiež Gyimesiho, aby sa o 18 mesiacov vzdal poslaneckého mandátu, ak spoločnosť Slovnaft nepadne a aby neprijal ani ponuku kandidovať v ďalších voľbách. Hovorí o stávke, ktorú ak Gyimesi prijme a napokon dôjde na jeho slová, sám sa mandátu vzdá. Kazda dodal, že Sulík sa obhájil dostatočne a ponúkol vysvetlenie. Jeho zdôvodnenie označil za presvedčivé.