Plénum prerokuje návrh o obchodovaní s emisiami v skrátenom režime

Bratislava 17. septembra (TASR) - Parlament bude o novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní. Novela mení aj zákon o Environmentálnom fonde.



Podľa návrhu z dielne envirorezortu by sa mal na Slovensku zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030.