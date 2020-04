Plénum prerokuje návrh na odpustenie poistného pre SZČO

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa má týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ku ktorej parlament schválil skrátené legislatívne konanie.



Účelom návrhu zákona je podľa rezortu práce predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu. "Obmedzovaním podnikateľskej činnosti dochádza k zmenšeniu až zastaveniu dosahovania príjmov u mnohých podnikateľských subjektov, čo môže ústiť do postupného znižovania počtu podnikateľských subjektov, a tým aj zamestnávateľov, respektíve pracovných miest," priblížil dôvod skráteného režimu rezort práce. Preto je nevyhnutné vytvoriť pre zamestnávateľov a SZČO vhodné prostredie, ktoré im uľahčí prekonanie krízovej situácie.



Uzatvorenie prevádzky preukážu zamestnávatelia čestným vyhlásením, ktoré predložia Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie sú povinní zaplatiť poistné. Za apríl tak bude potrebné urobiť najneskôr do 11. mája tohto roka, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok. Nezaplatenie odpusteného poistného nemá však mať vplyv na nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.



Novelou zákona sa zároveň má rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest počas mimoriadnej situácie.