Plénum rokuje o vyslovení nedôvery ministrovi hospodárstva R. Sulíkovi

Bratislava 26. októbra (TASR) - Návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) odštartovalo plénum Národnej rady (NR) SR piaty rokovací deň 48. schôdze. Návrh iniciovali opoziční poslanci zo Smeru-SD.



"Doterajšie verejné vyhlásenia a praktická nečinnosť p. Sulíka ako ministra hospodárstva SR potvrdzujú absolútnu nespôsobilosť p. Sulíka na výkon tejto mimoriadne dôležitej exekutívnej funkcie," konštatujú poslanci v odôvodnení návrhu.



Namietajú napríklad situáciu okolo rastu cien energií, kde Sulík podľa predkladateľov nepredstavil jediné "racionálne" riešenie. Nezvládol podľa nich ani prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo.



R. Fico: Chcem požiadať pána ministra, aby predložil maturitné vysvedčenie



Líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico žiada ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) aby predložil maturitné vysvedčenie. "Máme informácie, že ste sfalšovali maturitné vysvedčenie," povedal Fico v rámci rozpravy v pléne Národnej rady (NR) SR počas rokovania o vyslovení nedôvery ministrovi hospodárstva.



Okrem toho žiada Sulíka, aby uviedol, kto sú dvaja ďalší spoluvlastníci ranču v Austrálii, ktorého časť Sulík vlastní. "Predtým, ako budeme pokračovať, chceme vedieť, aký to je ranč, aký je veľký, koľko to stálo. Je neuveriteľné, že používate Slovensko ako nejakú hračku. Keď sa vám tu páči, tak ste tu, a potom chcete zdrhnúť do Austrálie a na nejaké Slovensko sa vykašľať. Žiadam vás o poskytnutie týchto informácií, v opačnom prípade táto schôdza nemá význam," dodal Fico.



