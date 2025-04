Plénum sa venuje návrhu na zmrazenie platov poslancov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie diskusiou o novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR z dielne opozičného hnutia Slovensko. To v nej navrhuje „zmrazenie“ platov poslancov parlamentu, ich asistentov, prezidenta SR aj výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie.



Následne by sa malo plénum venovať ďalším neprediskutovaným bodom. Medzi nimi je viacero legislatívnych návrhov z dielne opozície. O prerokovaných návrhoch by zákonodarcovia mali v stredu aj hlasovať.



Poslanci v utorok (15. 4.) do noci diskutovali o novele zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS a o koaličnom uznesení k zneužívaniu legislatívneho procesu pri danej úprave. Rokovanie o daných návrhoch ukončili až krátko pred polnocou. O novele i uznesení by mali v stredu aj hlasovať.