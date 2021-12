Plénum schválilo novelu, ktorá hovorí o poskytovaní dát ÚVZ

Bratislava 14. decembra (TASR) – Novelu zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR schválili v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela má pomôcť predísť importu ochorenia nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov.



"Predmetom návrhu zákona je úprava, ktorá umožní rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy a kontrolu dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie," napísal rezort v predkladacej správe. Podobná úprava už bola predmetom schváleného nového zákona o elektronických komunikáciách. "Keďže ustanovenie bolo vypustené po pripomienkach prezidentky, predložený návrh je upravený tak, aby vyhovel pripomienkam a nevyvolával pochybnosti o jeho ústavnosti," zdôraznil rezort.



V praxi ide o to, aby hygienikom bolo umožnené kontaktovať telefónne čísla nahlásené operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia SR. Ak toto umožnené nebude, podľa ministerstva to bude mať kritický vplyv na funkčnosť aplikácie eHranica a následne na vykonateľnosť vyhlášok, ktoré stanovujú povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenska.



"V prípade, že by sa osoba rozhodla neregistrovať sa do aplikácie eHranica a vstúpila by na územie Slovenskej republiky bez kontroly na hraniciach, ÚVZ SR by sa o tejto skutočnosti podľa schváleného znenia zákona nikdy nedozvedel a nemohol tieto čísla kontaktovať," vysvetlil rezort dopravy, pričom za kritický problém to považuje práve pre nové varianty nového koronavírusu, ako napríklad aktuálny omikron.



Cieľom zákona tak je, aby ÚVZ vedel získať bazálne informácie o cezhraničnom pohybe kontaktov vo vzťahu k ich príchodu z epidemiologicky nebezpečných krajín, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka. Úrad bude musieť tieto údaje hneď po pominutí dôvodu zničiť a informovať o tom účastníka.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý reagoval na nález Ústavného súdu SR. Ten posúdil doterajšiu úpravu izolácie a karantény osôb mimo domáceho prostredia ako pozbavenie osobnej slobody. Pozmeňujúcim návrhom sa upúšťa od nejasného vymedzenia "karanténnych opatrení". Zároveň ustanovenia definujú izoláciu chorých osôb na prenosné ochorenie, a karanténu osôb podozrivých na nákazu prenosným ochorením ústavne súladným spôsobom so zavedením vyvažujúcich ustanovení. "Taktiež sa upravuje splnomocňujúce ustanovenie pre ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na nariadenie opatrení pri ohrození verejného zdravia," konštatovali poslanci v spoločnej správe výborov.



Plénum neschválilo pozmeňujúci návrh, ktorý predkladal poslanec Boris Susko (Smer-SD). Návrh mal vypustiť časť, ktorá hovorí o splnomocnení podniku na spracúvanie prevádzkových údajov aj bez súhlasu účastníka. "Navrhovaný rozsah spracúvaných údajov je zjavne nad rámec nevyhnutný pre účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia," uviedol Susko v návrhu.