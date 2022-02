Schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní súvisiacu s krmivami

Na archívnej snímke poslanec Miloš Svrček. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. februára (TASR) – Na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, sa nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. V rámci nej odobrili aj úpravu, ktorá má pomôcť čerpaniu eurofondov zo starého programového obdobia.Zmena zákona je podľa predkladateľov potrebná z dôvodu, že pri zabezpečovaní krmív, rovnako ako potravín, je problematické správne zadefinovať kritériá na vyhodnocovanie ponúk. "" konštatuje sa v dôvodovej správe.Medzi výnimky sa doplní aj obstarávanie zabezpečovania starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy. Podľa predkladateľov je to potrebné preto, že v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny môže starostlivosť o nájdené hendikepované živočíchy zabezpečovať iba chovná a rehabilitačná stanica zriadená v zmysle zákona. Často pritom zabezpečenie starostlivosti konkrétnou stanicou závisí aj od jej kapacít, dostupnosti a iných subjektívnych skutočností. "" dodali predkladatelia.Zároveň sa vymedzia jasné pravidlá pri nakladaní s kauciou vo väzbe na výsledok rozhodovania Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach. Malo by to podľa nich riešiť situáciu, ktorá v súčasne platnom a účinnom zákone o verejnom obstarávaní absentuje a ktorá vzniká v dôsledku namietania niekoľkých skutočností v rámci jedného smerovania námietok.Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Odráža zmeny, ktoré avizoval na parlamentnom hospodárskom výbore minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a šéf ÚVO Miroslav Hlivák. Úpravy majú urýchliť čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia. Pomôcť by to malo aj procesom okolo rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Kontrola pred uzavretím zmluvy sa má nahradiť kontrolou po podpísaní zmluvy. Každú zákazku podľa Hliváka ÚVO skontroluje po podpise zmluvy a za prípadné porušenie uloží pokutu. Vyhlasovatelia súťaží na seba podľa neho zoberú väčší diel zodpovednosti.Svrčekov pozmeňujúci návrh má teda za cieľ skoršie vypustenie tzv. druhej ex-ante kontroly, teda povinnej kontroly pred uzavretím zmluvy, ktorá sa vzťahuje na verejné obstarávania financované z fondov EÚ. Niektoré pravidlá nového nastavenia čerpania eurofondov na nové programové obdobie sa budú uplatňovať aj v starom programovom období. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy v prípade zákazky financovanej z eurofondov zo starého programového obdobia bude jednoinštančné, teda rozhodnutie nebude podliehať riadnym opravným prostriedkom.Plénum odobrilo tiež pozmeňujúci návrh poslanca Jaromíra Šíbla (OĽANO). V ňom navrhol zadefinovať novú výnimku zameranú na manažmentové opatrenia na iných pozemkoch ako lesných pozemkoch. "" uviedol Šíbl. Doplnením výnimky chce umožniť ekonomickejšie a flexibilnejšie realizovanie zákaziek regionálnymi subjektmi. Zároveň aj eliminovanie zapojenia sa "" firiem do verejného obstarávania.