Plénum schválilo rozpočet na budúci rok, deficit má byť 6,44 % HDP

Na snímke dočasne poverený podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) oslavuje po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok počas rokovania 78. schôdze parlamentu 22. decembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. decembra (TASR) - Parlament vo štvrtok schválil štátny rozpočet na budúci rok. Za zákon roka zahlasovalo 93 zo 136 prítomných poslancov. Potvrdila sa tak dohoda koaličných strán OĽANO, Sme rodina, Za ľudí s opozičnou SaS o podpore rozpočtu. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky.Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP).Príjmy štátneho rozpočtu majú predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur.Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur.Priamo v zákone o štátnom rozpočte je určený limit verejných výdavkov na budúci rok, a to vo výške 41,321 miliardy eur. Počas roka môže byť nahradený limitom vypočítaným Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý poslanci k rozpočtu schválili.Slovensko sa k zavedeniu výdavkových limitov zaviazalo v pláne obnovy a Európska komisia (EK) ich používanie očakáva. Zároveň platí výnimka, podľa ktorej rozpočet nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.Z viacerých rezerv, ktoré sú súčasťou všeobecnej pokladničnej správy (VPS), sa do kapitoly rezortu zdravotníctva presunulo 820 miliónov eur. Súčasťou vyšších výdavkov tejto kapitoly je aj zvýšenie platby za poistencov štátu o 515 miliónov eur. Kapitola ministerstva spravodlivosti presunom z VPS získala dodatočných 33 miliónov eur na zabezpečenie nových sídiel súdov.Poslanci, naopak, odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Smer-SD navrhoval presunúť 3 miliardy eur v rámci štátneho rozpočtu na sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Nezaradení poslanci zo strany Hlas-SD chceli navýšiť kapitolu zdravotníctva o 840 miliónov eur.V súvislosti s energetickou krízou rozpočet na budúci rok počíta s výdavkami na kompenzačné opatrenia v celkovom objeme 3,4 miliardy eur. Tie sú rozdelené medzi viaceré rezorty, napríklad ministerstvo hospodárstva a práce.Už v tomto roku očakáva ministerstvo financií pokles verejného dlhu SR, ktorý sa má po dvoch rokoch rastu znížiť na úroveň 59,4 % HDP z vlaňajších rekordných 62,2 % HDP. V budúcom roku by mal dlh klesnúť pod hranicu 58 % HDP.Poslanci po hlasovaní prerušili aktuálnu schôdzu parlamentu do 24. januára.