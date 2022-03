Plénum schválilo zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Bratislava 24. marca (TASR) – Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte vo štvrtok schválilo plénum parlamentu. Návrh pochádza z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Ide o obmenu Krajniakovho osobného dôchodkového produktu, ktorý pôvodne obsahoval aj vyplácanie dôchodkovej prémie, od tej však ministerstvo upustilo.



Legislatíva definuje, že z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa vypláca dôchodok, programový výber, jednorazové vyrovnanie alebo predčasný výber. Dôchodok môže poskytovateľ vyplácať formou doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku. Dočasný dôchodok sa musí vyplácať najmenej desať rokov. Zákon má určiť, že prvá splátka z doživotného alebo dočasného dôchodku môže byť v maximálnej výške 25 % hodnoty majetku sporiteľa.



Aj programový výber nasporených peňazí má trvať minimálne desať rokov. Prvá splátka má rovnaké pravidlá, avšak programovým výberom sa nesmie počas kalendárneho roka vyplatiť viac než desať percent hodnoty majetku sporiteľa.



Jednorazový výber bude možný vtedy, ak hodnota majetku sporiteľa bude nižšia ako štvornásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.



Svoje pravidlá by mal mať aj predčasný výber, bude to možné iba vtedy, ak má sporiteľ nepriaznivý zdravotný stav, ťažké zdravotné postihnutie, alebo ak je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej rok a dovŕšil aspoň 57 rokov.



Rezort práce v predkladacej správe vysvetlil, že ministerstvo chcelo pôvodne vytvoriť podmienky pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného dobrovoľného sporenia jednotlivcov na dôchodok, ktorý mal byť rozšírením pre tradičné povinné spôsoby sporenia.



Po rozporovom konaní s Ministerstvom financií (MF) SR sa však z návrhu vypustili všetky navrhované fiškálne stimuly.



V návrhu zákona o celoeurópskom dôchodkovom produkte teda zostali tie ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a ktorými sa vykonajú vybrané články európskeho nariadenia. "Návrh zákona upravuje iba tie oblasti, ktorých doplnenie je pre vykonanie nariadenia nevyhnutné, pričom ide primárne o oblasti, ktoré nariadenie ponecháva výslovne v kompetencii členských štátov (sporiaca a výplatná fáza) a o ustanovenia, ktoré majú procesnú povahu (kompetencie Národnej banky Slovenska v súvislosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom)," vysvetlil rezort.



Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca strany SaS Petra Cmoreja. V ňom navrhol zníženie minimálnej hranice pre poberanie dočasného dôchodku na päť rokov. Zníženie minimálneho obdobia pre poberanie programového výberu bude znížené tak, aby postupným čerpaním musela byť dávka vyplácaná maximálne do uplynutia päť rokov po dosiahnutí dôchodkového veku sporiteľa. V nadväznosti na úpravu obdobia poberania programového výboru sa navrhuje, aby sporiteľ, ktorý dosiahne vek, ktorý je o päť rokov vyšší ako jeho dôchodkový vek, mohol poskytovateľa požiadať o vyplatenie jednorazového vyrovnania.



V nadväznosti na úpravu podmienok poberania programového výberu sa navrhuje, aby sporiteľovi, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a požiada o vyplácanie predčasného výberu, sa táto dávka vyplácala najmenej päť rokov. Taktiež sa precizuje ustanovenie, ktoré zveruje Národnej banke Slovenska (NBS) právomoci v oblasti celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Zároveň ustaľuje, ktorá právna úprava bude uplatňovaná na postupy NBS, ako aj na postupy dohliadaných subjektov.



Taktiež je nevyhnutné, aby bolo špecifikované, že NBS je povinná zohľadňovať spoločné postupy a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (EIOPA). Okrem iného sa navrhuje, aby zákon obsahoval explicitnú a jednotnú úpravu výnimiek pre oblasť dohľadu nad všetkými produktmi s označením "PEPP". Taktiež sa doplňujú skutočnosti, ktoré sú štandardne upravené v sektorových predpisoch v rámci ustanovení o sankciách. Rovnako sa doplňuje aj oblasť distribúcie, aby bolo jednoznačné, že informácie sa môžu poskytovať aj na účely výkonu dohľadu nad distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.



Zákon tiež počíta s tým, že na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sa bude uplatňovať rovnaký daňový režim, ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.



Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, keďže európske nariadenie sa začne uplatňovať 22. marca tohto roka. Ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti daní, majú byť účinné od 1. januára 2023.