Plénum schválilo zákon o ekologickej agrovýrobe

Bratislava 17. septembra (TASR) - Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním v kontrolnom ústave. Návrhu zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo štvrtok plénum Národnej rady (NR) SR schválilo. Účinnosť by mal nadobudnúť 1. januára 2021.



"Návrh zákona ustanovuje orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, určuje príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike podľa euronariadenia," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.



Podľa MPRV SR návrh zákona súčasne upravuje povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, povinnosti inšpekčných organizácií, ako aj označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom Európskej únie a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby, uvedeným v prílohe návrhu zákona.



MPRV SR vypracovalo návrh zákona v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) v Bratislave na účely vykonania európskeho nariadenia z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.



Plénum zároveň schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina). V pôvodnom návrhu bola povinnosť predkladať nájomné zmluvy. Tvrdí, že táto povinnosť zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľa o ekologickú výrobu, keďže na každú parcelu by mal predložiť nájomnú zmluvu a nie všetky nájomné zmluvy musia byť uzatvorené alebo mať písomnú podobu. Dopĺňa tiež do zákona vetu, podľa ktorej sa na konanie o uložení pokuty vzťahuje správny poriadok.



Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh poslankyne Jarmily Halgašovej (SaS). Výslovne sa má ustanoviť, že register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sa zverejňujú na webovom sídle ÚKSÚP. Zaviesť sa tiež má nová skutková podstata priestupku. Cieľom je postihovať porušenie povinnosti označiť produkty ekopoľnovýroby tzv. logom EÚ a tiež porušenie pravidiel pri označovaní aj dobrovoľným slovenským logom. Zvýšiť sa majú aj pokuty za priestupky, ktoré sú vo vládnej novele zákona podľa Halgašovej pomerne nízke.