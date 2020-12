Plénum v piatok pokračovalo v diskusii o návrhu rozpočtu na budúci rok

Bratislava 4. decembra (TASR) – Plénum v piatok pokračovalo v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslanec Tomáš Lehotský z koaličnej strany Za ľudí skonštatoval, že rozpočet nesľubuje zázraky, pričom transparentnosť je jeho najväčším pozitívom. Podľa opozičného poslanca Erika Tomáša (nezaradený) rozpočet len potvrdzuje antisociálne tendencie vlády. Rozprava k rozpočtu ešte nie je ukončená. Prihlásení písomne sú ešte štyria poslanci, následne sa budú môcť prihlásiť ešte ústne. Diskusiou o zákone roka ukončili poslanci 8. rokovací deň 18. schôdze parlamentu. Do lavíc by sa mali vrátiť opäť v utorok (8. 12.).



V súvislosti s rozpočtom Lehotský skonštatoval, že nesľubuje "hory-doly", pretože na to ani nie je doba. "Napriek tomu tento rozpočet prináša viac peňazí tam, kde je to potrebné," zdôraznil s tým, že má aj silný sociálny rozmer. Najväčším pozitívom rozpočtu je podľa neho transparentnosť a realistické čísla. Poukázal tiež na koronakrízu, ale aj na skutočnosť, že predchádzajúce vlády nepripravili Slovensko na zlé časy. V marci tohto roka podľa jeho slov prebrala súčasná vláda verejné financie v "katastrofálnom stave".



Tomáš poznamenal, že vláda berie ľuďom, dôchodcom, zamestnancom aj deťom. Poukázal na 13. dôchodok, úpravu minimálnej mzdy, ale aj na zrušenie obedov zadarmo. "Dôchodcom ste zobrali na 13. dôchodku 290 miliónov eur, pracujúcim ľuďom na opatreniach súvisiacich s minimálnou mzdou a príplatkami a podobne takmer 1 miliardu, no a deťom, teda mladým rodinám na obedoch zadarmo 100 miliónov eur," podotkol.



Zároveň dodal, že peňazí má vláda k dispozícii veľa. Tomáš tiež uviedol, že podľa Medzinárodného menového fondu je SR v poskytovaní finančnej pomoci v čase pandémie nového koronavírusu druhou najhoršou krajinou v Európskej únii (EÚ).



Lehotský reagoval s tým, že na zavedenie 13. dôchodkov mali počas minulých volebných období 12 rokov. V súvislosti s obedmi zadarmo dodal, že alternatívou k nim bude zvýšený daňový bonus pre deti od šesť do 15 rokov. Pomoc je tak podľa neho systémová a adresná.



Zároveň v návrhu rozpočtu navrhuje poslanec SaS Marián Viskupič isté úpravy. Daňové príjmy štátneho rozpočtu by sa mali znížiť o 9,13 milióna eur. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmov súvisiaca so zrušením oslobodenia 13. a 14. platov a rozšírením možnosti uplatnenia 1,7-násobku daňového bonusu pre dieťa od 6 do 15 rokov. O 27.000 eur by sa mali tiež zvýšiť sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v súvislosti s novelou zákona o správe daní. "Zmena daňových príjmov štátneho rozpočtu sa premieta do zvýšenia hotovostného schodku štátneho rozpočtu," priblížil Viskupič. V nadväznosti na zmeny v daňových príjmoch sa majú upraviť príjmy kapitoly Všeobecná pokladničná správa.