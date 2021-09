Plénum vrátilo na dopracovanie návrh, ktorého vzorom je Orbánov zákon

Bratislava 23. septembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vrátilo na dopracovanie novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorej vzorom bol tzv. "Orbánov zákon". Dopracovanie navrhla poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO). Právnu normu predložil nezaradený poslanec Miroslav Urban, odídenec z ĽSNS.



Zákon sa okrem iného týka toho, aby na školách, v škôlkach či v zariadeniach sociálnej starostlivosti nemohla byť neplnoletým osobám prezentovaná LGBT ideológia.



Zámerom návrhu je tiež to, aby médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu nemohli reklamovať ani vysielať obsah dostupný neplnoletým osobám, ktorý by mohol narúšať ich duševný a morálny vývoj. Podľa návrhu to má zahŕňať pornografiu, zmeny pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.



Sociálnych pracovníkov či učiteľov by podľa návrhu zákona nemohli robiť osoby, ktoré boli odsúdené za pedofíliu či iné závažné trestné činy proti morálke. Predkladateľ chce zároveň zabezpečiť, aby štát, rodičia a každý, kto sa podieľa na výchove, povinne chránil "právo detí na vlastnú rodovú identitu podľa ich pohlavia pri narodení".



Vzorom pre návrh zákona bol podľa dôvodovej správy tzv. "Orbánov zákon", ktorý bol prijatý v Maďarsku. Cieľom tejto novely zákona má byť zlepšenie ochrany detí a neplnoletých osôb "pred hrozbou pedofílie a čoraz agresívnejšej LGBTI propagandy".