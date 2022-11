Plénum začalo deň návrhom o dotovaní vysokých cien energií podnikov

Bratislava 10. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok začala rokovací deň novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Možnosti štátnej podpory podnikov by sa podľa tohto návrhu mali rozšíriť o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.



Novela zákona je už v druhom čítaní a poslanci o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. "Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutým krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe.



Plénum by sa malo vo štvrtok venovať aj ďalším návrhom, o ktorých rokuje v zrýchlenom režime. Sú nimi návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende, ktorý by mal umožniť hlasovať aj ľuďom v izolácii pre ochorenie COVID-19, a tiež novela súdnej mapy. Vo štvrtok o 14.00 h majú poslanci na programe aj tradičnú Hodinu otázok.