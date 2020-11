Plénum začalo rokovací deň návrhmi vlády o skrátenom konaní

Bratislava 27. novembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR začalo štvrtý rokovací deň 18. schôdze rokovaním o návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR a návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.



Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, by mohli podľa návrhu MH požiadať o dotáciu z rezortu hospodárstva na nájomné aj v druhej vlne pandémie. Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ. Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie.



Druhá novela zákona hovorí o tom, že v septembri schválený zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe bude účinný až od roka 2022, nie od roka 2021.