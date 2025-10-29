< sekcia Ekonomika
Plne elektrické vozidlá tvorili v 3. štvrťroku 21 % globálneho predaja
Čína zostala v 3. štvrťroku dominantným trhom s elektromobilmi.
Autor TASR
Mníchov 29. októbra (TASR) - Plne elektrické vozidlá mali v 3. štvrťroku 2025 rekordný podiel na globálnom predaji nových automobilov. Uviedla to v stredu konzultačná spoločnosť PwC. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Presnejšie, čisto elektrické vozidlá sa podieľali približne 21 % na predaji áut na 40 kľúčových trhoch, ktoré predstavujú zhruba 85 % celosvetového predaja automobilov. To bolo o dva percentuálne body viac ako v predchádzajúcom štvrťroku a najvyšší podiel, aký bol kedy zaznamenaný.
Spoločnosť PwC uviedla, že v období júl až september 2025 sa predalo približne 3,6 milióna batériových elektrických vozidiel (BEV), čo bolo o vyše tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Celkový predaj vozidiel v sledovanom období dosiahol približne 17,4 milióna kusov vrátane 1,7 milióna plug-in hybridov a 2,5 milióna hybridov.
Čína zostala v 3. štvrťroku dominantným trhom s elektromobilmi. Ich predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete vzrástol v 3. štvrťroku približne o tretinu na 2,3 milióna BEV. Nasledovala Európa, kde sa predalo 607.000 kusov, o 25 % viac ako v minulom roku, zatiaľ čo v USA sa predalo 419.000 BEV, čo predstavuje nárast zhruba o 20 %. Končiace stimuly v USA na nákup elektromobilov podporili v septembri ich predaj.
V rámci Európy viedlo Nemecko, kde sa predalo 133.000 elektromobilov pred Spojeným kráľovstvo s 125.000 predanými vozidlami, čo ich radí na tretie a štvrté miesto na svete.
Elektromobily stále tvoria menší podiel automobilov na cestách: približne 4 % v Európe, 9 % v Číne a 2 % v USA. PwC očakáva, že tieto podiely do roku 2035 vzrastú na 32 %, 40 % a 10 %.
Presnejšie, čisto elektrické vozidlá sa podieľali približne 21 % na predaji áut na 40 kľúčových trhoch, ktoré predstavujú zhruba 85 % celosvetového predaja automobilov. To bolo o dva percentuálne body viac ako v predchádzajúcom štvrťroku a najvyšší podiel, aký bol kedy zaznamenaný.
Spoločnosť PwC uviedla, že v období júl až september 2025 sa predalo približne 3,6 milióna batériových elektrických vozidiel (BEV), čo bolo o vyše tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Celkový predaj vozidiel v sledovanom období dosiahol približne 17,4 milióna kusov vrátane 1,7 milióna plug-in hybridov a 2,5 milióna hybridov.
Čína zostala v 3. štvrťroku dominantným trhom s elektromobilmi. Ich predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete vzrástol v 3. štvrťroku približne o tretinu na 2,3 milióna BEV. Nasledovala Európa, kde sa predalo 607.000 kusov, o 25 % viac ako v minulom roku, zatiaľ čo v USA sa predalo 419.000 BEV, čo predstavuje nárast zhruba o 20 %. Končiace stimuly v USA na nákup elektromobilov podporili v septembri ich predaj.
V rámci Európy viedlo Nemecko, kde sa predalo 133.000 elektromobilov pred Spojeným kráľovstvo s 125.000 predanými vozidlami, čo ich radí na tretie a štvrté miesto na svete.
Elektromobily stále tvoria menší podiel automobilov na cestách: približne 4 % v Európe, 9 % v Číne a 2 % v USA. PwC očakáva, že tieto podiely do roku 2035 vzrastú na 32 %, 40 % a 10 %.