Plný odpočet DPH na auto sa po novom dá uplatniť len s knihou jázd
Plný odpočet je možný iba v prípade výlučného podnikateľského využitia, pričom firma musí vozidlo nahlásiť daňovému úradu a viesť detailnú elektronickú knihu jázd.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Od 1. januára tohto roka platí, že ak sa osobné auto využíva aj na súkromné účely, podnikateľ si môže uplatniť len 50 % odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Plný odpočet je možný iba v prípade výlučného podnikateľského využitia, pričom firma musí vozidlo nahlásiť daňovému úradu a viesť detailnú elektronickú knihu jázd. V piatok na to upozornila spoločnosť Grant Thornton.
„Podnikatelia, ktorí auto používajú výlučne na podnikanie, si nemôžu uplatniť 100 % odpočet bez presnej evidencie jázd. To narúša princíp daňovej neutrality,“ pripomenula daňová odborníčka spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová.
Napriek tomu, že podnikateľ za auto zaplatil zálohu ešte vlani, v niektorých prípadoch si nemôže uplatniť plný odpočet DPH. Rozhodujúci je po novom totiž moment jeho nadobudnutia a splnenie prísnych podmienok.
Z praxe vyplýva, že kľúčovým faktorom je moment nadobudnutia vozidla. Ak firma auto zaplatila v roku 2025, no reálne ho nadobudla až v roku 2026, musí sa riadiť novými pravidlami a odpočet spätne upraviť.
Zásadný problém môže nastať aj pri nedodržaní evidencie. Ak podnikateľ prestane viesť knihu jázd, automaticky stráca nárok na plný odpočet a musí podať dodatočné daňové priznanie. Pôvodný 100 % odpočet sa spätne zníži na 50 %.
Obmedzenia sa týkajú najmä osobných vozidiel kategórií M1, L1e a L3e. Naopak, pri nákladných vozidlách kategórie N1 zostáva možnosť odpočtu podľa skutočného pomeru využitia.
Firmy si tak podľa odborníčky budú musieť vybrať medzi administratívne náročnejším režimom s plným odpočtom a jednoduchším, no menej výhodným 50 % odpočtom.
