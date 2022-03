Plocha osiata jarnými plodinami na Ukrajine vzrástla o 10 %

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajinskí farmári do štvrtka zasiali rôzne jarné plodiny na približne 400.000 hektároch, čo je o desatinu viac ako k rovnakému dátumu minulého roka. A to aj napriek ruskej invázii. Uviedol to štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Taras Vysockij.



Dodal pritom, že ani nedostatok paliva neovplyvnil siatie. "Rokujeme s dodávateľmi, aby sa výsevná kampaň nezastavila," povedal Vysockij v televízii.



Predstavitelia ukrajinského rezortu poľnohospodárstva však tento mesiac upozornili, že plocha, na ktorej sa pestujú jarné plodiny, by sa v roku 2022 mohla v porovnaní s minulým rokom zmenšiť o viac ako polovicu na približne 7 miliónov hektárov oproti 15 miliónom hektárov pred inváziou.



Varovali, že poľnohospodári by mohli zasiať menej slnečnice a kukurice, ale zväčšiť plochu osiatu obilninami, ako sú jačmeň a ovos. Ukrajina od invázie pozastavila vývoz raže, ovsa, prosa, pohánky, soli, cukru, mäsa a dobytka a zaviedla vývozné licencie na pšenicu. Jej export brzdí aj vojna.



Vysockij vo štvrtok uviedol, že Ukrajina mala do konca marca v zásobách 13 miliónov ton kukurice a 3,8 milióna ton pšenice.



Minulý týždeň nový ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj povedal, že zásoby obilia na export dosiahli 7,5 miliardy USD (6,74 miliardy eur), ale nespresnil, o aký objem ide. Dodal len, že globálne ceny potravín budú naďalej rásť, ak sa situácia na Ukrajine nezmení.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 1,1126 USD)