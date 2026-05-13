< sekcia Ekonomika
Plocha priemyselných priestorov dosiahla v 1. kvartáli 4,86 milióna m2
Najvyššie dosahované nájomné priemyselných a logistických nehnuteľnosti na Slovensku kleslo na 5,30 eura za m2 na mesiac.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Celková plocha moderných priemyselných priestorov na prenájom na Slovensku dosiahla v prvom kvartáli tohto roka 4,86 milióna štvorcových metrov (m2). Spolu so shell & core priestormi, teda holopriestormi v dokončenom, ale neskolaudovanom projekte, to je 4,94 milióna m2. Na trh dodali 105.200 m2 v ôsmich budovách, informovala spoločnosť 108 Real Estate Slovakia, člen Industrial Research Forum (IRF).
Najväčšou dokončenou priemyselnou budovou v prvom štvrťroku bola budova v logistickom parku CTPpark Trnava North priamo v Trnave s výmerou 44.800 m2. Druhým najväčším projektom bol CTPark Košice II v južnej priemyselnej časti Košíc v Barci s 26.500 m2 skladových a výrobných priestorov.
„Vstup do roka 2026 priniesol do priemyselného segmentu viac kontinuity a menej výkyvov ako v predchádzajúcich obdobiach. Nájomcovia, najmä z automotive a logistického spektra pristupujú k rozhodnutiam pragmaticky - uprednostňujú efektívne prevádzky, dobrú dostupnosť pracovnej sily a flexibilitu pri nastavení podmienok,“ komentoval vedúci priemyselnej agentúry zo 108 Real Estate Slovakia Tomáš Kulacs.
Stále podľa neho dominuje práca s existujúcimi klientami, pričom rokovania sa často sústreďujú na podrobnú analýzu a optimalizáciu nákladov a úpravy rozsahu prenajatých plôch. „Developeri tomu prispôsobujú stratégiu, viac projektov sa pripravuje až po potvrdení konkrétneho nájomcu a realizácia sa posúva smerom k riešeniam na mieru,“ dodal Kulacs. Výstavba preto rastie len selektívne, no počet reálnych záujemcov o moderné priestory naznačuje opatrné zlepšovanie nálady.
Na konci prvého štvrťroka prebiehala výstavba celkovo 203.200 m2 priemyselných priestorov, čo je menej oproti predošlému kvartálu. Väčšina týchto projektov má plánovaný termín dokončenia v druhom polroku 2026, pričom 35 %, teda 76.700 m2, je už vopred zazmluvnených. Najväčší záujem o priestory vo výstavbe majú najmä výrobné spoločnosti s malým zastúpením automobilového sektora a logistické spoločnosti.
Celkový (hrubý) dopyt po priemyselných priestoroch dosiahol v prvom štvrťroku úroveň 128.800 m2 prostredníctvom 18 transakcií. Medzikvartálne je to menej o 57 %, keďže v predchádzajúcom kvartáli bol dopyt v objeme 301.800 m2.
Renegociácie tvorili približne 56 % z celkového dopytu, čiže 72.000 m2. Čistý dopyt, bez renegociácií, predstavoval 56.700 m2. Nové nájomné zmluvy sa podieľali na tomto objeme 19.900 m2, zatiaľ čo 2200 m2 pripadalo na expanzie a zvyšných 34.600 m2 na predprenájmy.
Na konci prvého štvrťroka dosiahla miera neobsadenosti priemyselných priestorov 7,72 %, čo je viac o 0,32 percentuálneho bodu oproti predošlému kvartálu. Ide o jednu z vyšších mier neobsadenosti za posledných päť rokov. Spolu s priestormi v stave shell & core dosiahla úroveň 8,71 %. Na trhu je aktuálne približne 375.700 m2 voľných priestorov, po započítaní shell & core priestorov 430.600 m2.
Najvyššie dosahované nájomné priemyselných a logistických nehnuteľnosti na Slovensku kleslo na 5,30 eura za m2 na mesiac. Vo vybraných lokalitách dosahuje 3,60 až 6,50 eura v závislosti od atraktivity a dostupnosti voľných priestorov v danej lokalite. Výška nájomného za kancelárske priestory v priemyselných budovách je naďalej 9 až 11 eur, priemerná výška servisných poplatkov okolo 1 euro za m2 na mesiac.
Najväčšou dokončenou priemyselnou budovou v prvom štvrťroku bola budova v logistickom parku CTPpark Trnava North priamo v Trnave s výmerou 44.800 m2. Druhým najväčším projektom bol CTPark Košice II v južnej priemyselnej časti Košíc v Barci s 26.500 m2 skladových a výrobných priestorov.
„Vstup do roka 2026 priniesol do priemyselného segmentu viac kontinuity a menej výkyvov ako v predchádzajúcich obdobiach. Nájomcovia, najmä z automotive a logistického spektra pristupujú k rozhodnutiam pragmaticky - uprednostňujú efektívne prevádzky, dobrú dostupnosť pracovnej sily a flexibilitu pri nastavení podmienok,“ komentoval vedúci priemyselnej agentúry zo 108 Real Estate Slovakia Tomáš Kulacs.
Stále podľa neho dominuje práca s existujúcimi klientami, pričom rokovania sa často sústreďujú na podrobnú analýzu a optimalizáciu nákladov a úpravy rozsahu prenajatých plôch. „Developeri tomu prispôsobujú stratégiu, viac projektov sa pripravuje až po potvrdení konkrétneho nájomcu a realizácia sa posúva smerom k riešeniam na mieru,“ dodal Kulacs. Výstavba preto rastie len selektívne, no počet reálnych záujemcov o moderné priestory naznačuje opatrné zlepšovanie nálady.
Na konci prvého štvrťroka prebiehala výstavba celkovo 203.200 m2 priemyselných priestorov, čo je menej oproti predošlému kvartálu. Väčšina týchto projektov má plánovaný termín dokončenia v druhom polroku 2026, pričom 35 %, teda 76.700 m2, je už vopred zazmluvnených. Najväčší záujem o priestory vo výstavbe majú najmä výrobné spoločnosti s malým zastúpením automobilového sektora a logistické spoločnosti.
Celkový (hrubý) dopyt po priemyselných priestoroch dosiahol v prvom štvrťroku úroveň 128.800 m2 prostredníctvom 18 transakcií. Medzikvartálne je to menej o 57 %, keďže v predchádzajúcom kvartáli bol dopyt v objeme 301.800 m2.
Renegociácie tvorili približne 56 % z celkového dopytu, čiže 72.000 m2. Čistý dopyt, bez renegociácií, predstavoval 56.700 m2. Nové nájomné zmluvy sa podieľali na tomto objeme 19.900 m2, zatiaľ čo 2200 m2 pripadalo na expanzie a zvyšných 34.600 m2 na predprenájmy.
Na konci prvého štvrťroka dosiahla miera neobsadenosti priemyselných priestorov 7,72 %, čo je viac o 0,32 percentuálneho bodu oproti predošlému kvartálu. Ide o jednu z vyšších mier neobsadenosti za posledných päť rokov. Spolu s priestormi v stave shell & core dosiahla úroveň 8,71 %. Na trhu je aktuálne približne 375.700 m2 voľných priestorov, po započítaní shell & core priestorov 430.600 m2.
Najvyššie dosahované nájomné priemyselných a logistických nehnuteľnosti na Slovensku kleslo na 5,30 eura za m2 na mesiac. Vo vybraných lokalitách dosahuje 3,60 až 6,50 eura v závislosti od atraktivity a dostupnosti voľných priestorov v danej lokalite. Výška nájomného za kancelárske priestory v priemyselných budovách je naďalej 9 až 11 eur, priemerná výška servisných poplatkov okolo 1 euro za m2 na mesiac.