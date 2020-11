Pľúcne ventilátory zo Starej Turej začali vyrábať v USA

Stará Turá 19. novembra (TASR) – Spoločnosť Chirana Medical zo Starej Turej spúšťa po spojení sa s investorom InfraPartners Management (IPM) výrobu pľúcnych ventilátorov vo vedeckom parku Research Triangle Park v Severnej Karolíne. Do konca roka by ich mali v Amerike vyrobiť minimálne 300.



Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti IPM Chirana Buda Reevesa je spustenie výroby v USA významným míľnikom na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Technológia neprichádza na Slovensko, ale výroba založená na slovenskej technológii prichádza na svetovú scénu.



„Ventilátor Aura V poskytuje lekárom po celom svete špičkové riešenie zamerané na pacienta. Sme veľmi radi, že môžeme založiť naše sídlo v prestížnom Research Triangle Park – teda v jednom z najstarších a najväčších vedeckých parkov v Severnej Amerike. Sme hrdí aj na to, že výrobná spoločnosť spustila zrýchlený plán výroby a do konca roka 2020 vyrobí minimálne 300 ventilátorov Aura V,“ uviedol Reeves.



Ventilátor Aura V je už roky k dispozícii v Európskej únii a ďalších častiach sveta. Aura V tiež nedávno získala núdzové povolenie v Brazílii. Žiadosti o použitie v USA a Kanade sú momentálne predmetom kontroly. Doteraz však vždy išlo o ventilátory vyrobené na Slovensku.



„Veríme, že svet nepotrebuje lacné, ale kvalitné ventilátory. IPM Chirana spája vedeckú a technologickú špičku vo svojich odboroch. Spoločne sme sa zaviazali dodávať ventilátory pacientom a lekárom. Preto nás nesmierne teší, že sme dokázali otvoriť naše sídlo v USA a spustiť výrobu,“ uviedol Peter Gajdoš, výkonný predseda IPM Chirana a vedúci rizikového kapitálu v spoločnosti IPM Group.



Ventilátor Aura V je navrhnutý na použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti na podporu dýchania a ochranu pľúc pacientov, pričom lekárom poskytuje dôležité informácie. Rozsah podpory ventilácie pľúc je komplexný. Skladá sa približne z 1200 samostatných komponentov, ktoré riadi sofistikovaný systém umelej inteligencie. Jeho prioritou je poskytovanie individualizovanej netraumatizujúcej umelej pľúcnej ventilácie šitej na mieru konkrétnemu pacientovi a stavu jeho pľúc.