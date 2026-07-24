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Plyn aj elektrinu pre väčšinu domácností vlani dodávali tri firmy
Viac ako 60 percent objemu elektriny pre domácnosti vlani dodávala spoločnosť Energetika Slovensko, ktorá vznikla v júli 2025 spojením dodávateľov ZSE Energia a Východoslovenská energetika.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Trhu s energiami pre slovenské domácnosti aj v roku 2025 dominovala malá skupina veľkých hráčov, zatiaľ čo alternatívni dodávatelia si udržali len zanedbateľný podiel. Vyplýva to z najnovšieho prehľadu podielov dodávateľov, ktorý zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Viac ako 60 percent objemu elektriny pre domácnosti vlani dodávala spoločnosť Energetika Slovensko, ktorá vznikla v júli 2025 spojením dodávateľov ZSE Energia a Východoslovenská energetika. Za ňou nasledovali Stredoslovenská energetika (SSE) s podielom 27,2 % a Slovenský plynárenský priemysel (SPP) s 11 %. Zvyšok trhu si rozdelili menší predajcovia. Magna Energia dosiahla podiel 0,8 % a ostatní dodávatelia spolu 0,9 %.
V prípade plynu si prvenstvo udržal SPP, ktorý pokrýva viac ako dve tretiny trhu pre domácnosti (68,7 %). Nasleduje Energetika Slovensko s podielom 26,5 % a SSE so 4,5 %. Zvyšní dodávatelia plynu majú dohromady podiel 0,3 %.
ÚRSO v tejto súvislosti pripomína, že prípadná zmena dodávateľa elektriny alebo plynu môže domácnostiam priniesť výhodnejšie podmienky, no zároveň si vyžaduje obozretnosť. Pri rozhodovaní je kľúčové porovnať ceny, benefity, reputáciu a podmienky viazanosti.
„Ako úrad stanovujeme dodávateľom maximálne ceny elektriny a plynu, ktoré nemôžu prekročiť, dodávatelia však môžu v trhovej súťaži bojovať o odberateľa tým, že mu sami ponúknu ceny nižšie, než sú tie určené úradom,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Ceny si možno jednoducho porovnať aj pomocou cenovej kalkulačky na webovom sídle ÚRSO. Regulátor odporúča osloviť aspoň troch dodávateľov a vyžiadať si konkrétne ponuky. Zmena dodávateľa je bezplatná, no musí byť uskutočnená v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy. Proces zmeny trvá minimálne 21 dní, prípadne podľa podmienok v pôvodnej zmluve.
Viac ako 60 percent objemu elektriny pre domácnosti vlani dodávala spoločnosť Energetika Slovensko, ktorá vznikla v júli 2025 spojením dodávateľov ZSE Energia a Východoslovenská energetika. Za ňou nasledovali Stredoslovenská energetika (SSE) s podielom 27,2 % a Slovenský plynárenský priemysel (SPP) s 11 %. Zvyšok trhu si rozdelili menší predajcovia. Magna Energia dosiahla podiel 0,8 % a ostatní dodávatelia spolu 0,9 %.
V prípade plynu si prvenstvo udržal SPP, ktorý pokrýva viac ako dve tretiny trhu pre domácnosti (68,7 %). Nasleduje Energetika Slovensko s podielom 26,5 % a SSE so 4,5 %. Zvyšní dodávatelia plynu majú dohromady podiel 0,3 %.
ÚRSO v tejto súvislosti pripomína, že prípadná zmena dodávateľa elektriny alebo plynu môže domácnostiam priniesť výhodnejšie podmienky, no zároveň si vyžaduje obozretnosť. Pri rozhodovaní je kľúčové porovnať ceny, benefity, reputáciu a podmienky viazanosti.
„Ako úrad stanovujeme dodávateľom maximálne ceny elektriny a plynu, ktoré nemôžu prekročiť, dodávatelia však môžu v trhovej súťaži bojovať o odberateľa tým, že mu sami ponúknu ceny nižšie, než sú tie určené úradom,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Ceny si možno jednoducho porovnať aj pomocou cenovej kalkulačky na webovom sídle ÚRSO. Regulátor odporúča osloviť aspoň troch dodávateľov a vyžiadať si konkrétne ponuky. Zmena dodávateľa je bezplatná, no musí byť uskutočnená v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy. Proces zmeny trvá minimálne 21 dní, prípadne podľa podmienok v pôvodnej zmluve.