Sulík očakáva, že plyn budeme využívať aj po roku 2050

Bratislava 2. januára (TASR) – Tlak EÚ na obmedzenie spaľovania fosílnych palív sa zvyšuje a Únia ráta s ukončením energetického využitia uhlia, ropy či zemného plynu do roku 2050. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však snahu niektorých európskych inštitúcií a environmentalistov o urýchlenie tohto procesu nevidí ako reálnu a očakáva, že zemný plyn budeme využívať, hoci v obmedzenej miere, aj po tomto termíne.



"Uvidíme, dokedy sa plyn zlikviduje, uvidíme, čo bude jeho náhrada. S fotovoltikou ťažko vykúrite dom. Uvidíme, aké konkrétne plány predloží EÚ a aj keď predloží, tak sa to bude týkať dosť vzdialenej budúcnosti," povedal Sulík. Už samotnú otázku na možné ukončenie podpory alebo dokonca zákaz predaja plynových zariadení považuje za "šírenie poplašnej správy".



Dlhodobé zámery na využívanie zemného plynu podľa ministra potvrdzuje aj práve dokončený plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Hoci plynové zariadenia zväčša nemajú životnosť 30 rokov, plynové rúry na dne Baltského mora túto dobu životnosti prekračujú. "Osobne si myslím, že to nebude také horúce, že by sme v roku 2050 prestali používať plyn," povedal Sulík. Úspechom podľa neho bude, keď sa v Európe prestane používať uhlie, hoci na Slovensku sme k tomuto cieľu už veľmi blízko.



Elektráreň Nováky ukončí spaľovanie uhlia v roku 2023 a s prevádzkou sa už neráta ani v elektrárni Vojany. "Jediné, čo by mohlo urýchliť odklon od zemného plynu, by mohla byť jeho vysoká cena," dodal minister.