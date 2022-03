Európske vlády chcú znížiť spotrebu plynu, obracajú sa na domácnosti

Brusel 30. marca (TASR) - Obavy z narušenia dodávok plynu z Ruska prinútili niektoré vlády v Európskej únii, aby sa obrátili na obyvateľov s cieľom znížiť spotrebu. V prípade, že výzvy padnú na úrodnú pôdu, efekt môže byť výrazný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napriek rastúcim cenám energií a obmedzeným dodávkam sa vlády väčšinou na takýto krok nechceli odhodlať, avšak s rastúcimi obavami, že Rusko dodávky plynu zastaví, sa situácia postupne mení. "Každá kilowatthodina sa počíta," povedal v stredu nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, keď vyzval obyvateľov, aby s plynom šetrili. Uviedol to po tom, ako vláda vyhlásila prvý z troch varovných stupňov núdzového plánu s cieľom pripraviť sa na možné narušenie dodávok.



Nemeckú vládu nasledovala vláda v Holandsku. Tá v stredu oznámila, že počas víkendu odštartuje kampaň, v rámci ktorej vyzve obyvateľov aj firmy, aby znížili spotrebu plynu. Rovnako francúzsky regulačný úrad požiadal obyvateľov, aby sa snažili svoju spotrebu energií obmedziť.



Ako povedal Simone Tagliapietra z ekonomického inštitútu Bruegel, vlády mali obyvateľov vyzvať na obmedzenie spotreby už pred niekoľkými mesiacmi, čo by umožnilo lepšie zvládnuť problémy s dodávkami plynu. Politici sa však podľa neho takémuto riešeniu vyhýbali, pretože "to zaváňalo úspornými opatreniami".



"Dôležitá je každá jedna nespotrebovaná miliarda kubických metrov plynu," povedal Tagliapietra. "Plyn je veľmi drahý a my musíme začať plniť zásobníky na budúcu zimu," dodal.