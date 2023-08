Gazprom vypravil z baltského závodu prvý tanker s LNG severnou trasou

Moskva 22. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom vypravil zo svojho baltského závodu na skvapalnený plyn (LNG) prvý tanker trasou cez Severné more. Poukázali na to údaje spoločnosti Refinitiv o pohybe lodí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na základe údajov firmy Refinitiv naložili LNG na tanker Velikij Novgorod v závode Portovaja, ktorý sa nachádza na brehu Baltského mora, 14. augusta. Posledné údaje z utorka poukázali na pohyb tankera v Barentsovom mori. Miesto dodávky LNG zverejnené nebolo.



Začiatkom augusta Rusko uskutočnilo touto trasou aj transport nafty, dodala spoločnosť Refinitiv. Moskva už dlhší čas považuje severnú trasu za alternatívu voči trase prechádzajúcej cez Suezský prieplav. Aj keď severná trasa je fyzicky náročná, mohla by skrátiť čas na prepravu tovarov medzi Európu a Áziou po mori v situácii, keď ruský obchod so západnými štátmi je pre vojnu na Ukrajine na najnižšej úrovni od druhej svetovej vojny.



Skvapalňovací závod Portovaja LNG s produkčnou kapacitou 1,5 milióna ton ročne spustil produkciu v septembri. Doteraz tankery prepravovali LNG z tohto závodu iba do Turecka a Grécka.