Plyn na burze zlacnel, cena elektriny ostáva stabilná už štvrtý týždeň
Vývoj cien energií na burzách bol v 22. týždni zmiešaný.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Vývoj cien energií na burzách bol v 22. týždni zmiešaný. Kým plyn pokračoval v zlacňovaní a jeho cena klesla o 5,51 %, elektrina mierne zdražela o 0,8 %. Okolo hranice 108 až 109 eur/megawatthodinu (MWh) sa tak cena elektriny stabilne drží už štvrtý týždeň po sebe.
Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla v piatok (29. 5.) na pražskej burze PXE na 109,24 eura/MWh, kým minulý týždeň bola 108,37 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 46,001 eura/MWh, kým minulý týždeň to bolo za 48,683 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh.
