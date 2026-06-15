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Plyn na burze zlacnel o 3,55 %, elektrina ostáva stabilná
Elektrina pokračovala v dlhodobom trende minimálnych výkyvov, keď si pripísala iba zanedbateľný nárast o 0,04 %.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Zemný plyn na burze v 24. týždni korigoval predchádzajúci rast a zlacnel o 3,55 %. Elektrina pokračovala v dlhodobom trende minimálnych výkyvov, keď si pripísala iba zanedbateľný nárast o 0,04 %.
V pásme medzi 108 a 110 eurami za megawatthodinu (MWh) sa elektrina drží už šiesty týždeň. V piatok (12. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 109,51 eura/MWh, kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 109,47 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 46,773 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 48,496 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh.
V pásme medzi 108 a 110 eurami za megawatthodinu (MWh) sa elektrina drží už šiesty týždeň. V piatok (12. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 109,51 eura/MWh, kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 109,47 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 46,773 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 48,496 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh.