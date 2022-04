Plyn od Gazpromu do Európy cez Ukrajinu sa dodáva podľa požiadaviek

Moskva/Brusel 24. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu, aj keď na rozdiel od začiatku mesiaca vo výrazne nižších objemoch. Ako však Gazprom informoval, objem dodávok je v súlade s požiadavkami európskych zákazníkov.



V nedeľu by sa cez ukrajinský plynovodný systém malo prepraviť 51,7 milióna kubických metrov (m3) plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na ruské zdroje.



V porovnaní s objednávkami na sobotu (23. 4.) to predstavuje mierny rast, v sobotu však objednávky oproti predchádzajúcemu dňu výrazne klesli. Na sobotu boli zadané objednávky na 48,6 milióna m3 a na piatok na 58,2 milióna m3. Celkovo sú však objednávky na ruský plyn cez ukrajinské plynovodné siete podstatne nižšie, než na začiatku mesiaca, keď dosahovali okolo 108 miliónov m3.