Po krátkom návrate do bežného režimu je Jamal opäť v reverznom móde

Moskva 26. februára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje plyn z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, sa po krátkom návrate k normálu počas piatka (25. 2.) vrátil do reverzného módu. Tok plynu tak opäť prúdi zo západu na východ, k čomu prvýkrát došlo 21. decembra. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Gascade uviedla, že podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v sobotu ráno z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme takmer 5 miliónov kilowatthodín (kWh). Tok plynu sa tak do reverzu vrátil po ôsmich hodinách, počas ktorých prúdil smerom na západ.



Kapacitu na niekoľkohodinovú prepravu plynu prostredníctvom Jamalu si ruský plynárenský koncern Gazprom zarezervoval v piatkovej aukcii. Objem plynu prepravovaného smerom na západ dosahoval zhruba 6,5 milióna kWh/h. Zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, však pre agentúru Reuters povedal, že situácia na trhu je naďalej nestabilná a vyhliadky na dlhodobejšie dodávky ruského plynu cez Jamal smerom na západ sú neisté.