Plyn prichádza už iba cez Maďarsko, pokryje tretinu spotreby

Bratislava 6. januára (TASR) - Po zastavení tranzitu ruského zemného plynu cez Ukrajinu zostali Slovensku na zásobovanie vlastného trhu prepojenia na Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. Aktuálne využívajú dodávatelia plynu takmer výhradne prepojenie s Maďarskom, ktoré pokrýva približne tretinu spotreby. Vyplýva to z dát prepravcu plynu eustream a spoločnosti SPP-distribúcia.



Cez Veľké Zlievce v okrese Veľký Krtíš prichádza v súčasnosti na Slovensko denne vyše 80 gigawatthodín (GWh) plynu (približne 7,3 milióna metrov kubických). Dovoz tak aktuálne pokrýva asi 34 % januárovej spotreby plynu z minulého roka, ktorá dosiahla za celý mesiac 6981 GWh. Zvyšné dve tretiny čerpajú dodávatelia plynu zo zásobníkov.



Z akej lokality plyn pochádza, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorá je najväčším dodávateľom plynu na Slovensku, nespresnila. "K detailom našej obchodnej stratégie sa nebudeme vyjadrovať, ale využívame kombináciu všetkých zdrojov, ktoré máme k dispozícii tak, aby to prinieslo objemový, ale aj finančný efekt pre SPP a našich zákazníkov," uviedol pre TASR riaditeľ korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.



Plynári aj ministerstvo hospodárstva už dlhšie upozorňujú, že zásobovanie plynom aj po prerušení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu nie je ohrozené. "Chcem všetkých ľudí aj firmy na Slovensku uistiť, že sme na tento scenár pripravení a aktuálne na Slovensku nehrozí nedostatok plynu," uviedla tento týždeň ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Slovenské zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené do troch štvrtín a obchodníci v nich majú uskladnených viac ako 27 terawatthodín plynu. V celej EÚ sú zásobníky naplnené v priemere na 71 %. Ročná spotreba Slovenska bola pritom v roku 2023 45,5 TWh. Spotrebu za rok 2024 zatiaľ SPP-distribúcia nezverejnila.



Spotreba plynu závisí najmä od počasia a býva najvyššia spravidla práve v januári. V poslednom období odberatelia najviac plynu spotrebovali v roku 2021, keď spoločnosť SPP-distribúcia zaznamenala celkový odber vo výške 7782 GWh. Najnižšia januárová spotreba bola naopak v roku 2023, keď domácnosti, inštitúcie a firmy odobrali 5794 GWh plynu.