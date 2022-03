Protimonopolní regulátori EÚ prehľadali kancelárie Gazpromu

Brusel 30. marca (TASR) - Protimonopolní regulátori prehľadali kancelárie ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorú informoval zdroj oboznámený so situáciou. Za raziami je podľa agentúry zintenzívnenie vyšetrovania dodávok plynu od Gazpromu do Európy.



Komisárka Európskej únie pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová sa už v januári obrátila na dodávateľov plynu vrátane Gazpromu v súvislosti s obmedzenými dodávkami. Reagovala tak na sťažnosti, že Gazprom zadržiava dodávky suroviny do Európy a tlačí tak ceny plynu nahor. Už vtedy sa objavili informácie, že Vestagerová pravdepodobne zintenzívni preverovanie aktivít Gazpromu v Európe.



Európska komisia sa k najnovším informáciám nevyjadrila a Gazprom Export oznámil, že to komentovať nebude. Gazprom aj Kremeľ zároveň niekoľkokrát popreli zámerné zadržiavanie dodávok plynu do Európy. Ako uviedli, všetky dlhodobé kontrakty firma plní.