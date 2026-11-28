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Plyn z českých zásobníkov sa odoberá omnoho rýchlejšie než pred rokom
Len za štvrtok (26. 11.) ubudlo zo zásobníkov 0,82 % kapacity, čo po Francúzsku a Belgicku predstavuje tretie najrýchlejšie čerpanie v Európe.
Autor TASR
Praha 28. novembra (TASR) - České zásobníky plynu sa v súčasnosti vyprázdňujú omnoho rýchlejšie než pred rokom. Ich naplnenosť klesla pod 67 % a zásoby sú medziročne o 20 percentuálnych bodov nižšie. Obchodníci totiž pre vysoké ceny na trhu namiesto nákupu radšej využívajú uskladnený plyn. Odborníci však varujú, že v ďalších mesiacoch môže byť surovina výrazne drahšia. Informoval o tom server novinky.cz.
Len za štvrtok (26. 11.) ubudlo zo zásobníkov 0,82 % kapacity, čo po Francúzsku a Belgicku predstavuje tretie najrýchlejšie čerpanie v Európe. Do Česka však zároveň prúdi menej plynu zo zahraničia. V posledných dňoch boli dodávky cez Nemecko o viac než 70 % nižšie než na prelome októbra a novembra.
„Vysoké trhové ceny plynu ovplyvňujú stratégiu obchodníkov, ktorí volia radšej odčerpávanie zo zásobníkov, než nákup drahého plynu na európskom trhu. To môžeme jasne sledovať na klesajúcom dovoze do ČR v posledných dňoch,“ povedal Novinkám Michal Kocůrek z poradenskej spoločnosti EGU.
Situáciu komplikuje vývoj v Nemecku, ktorého zásobníky sú poloprázdne. „Nemecko sa blíži k 55 % a je hlboko pod európskym priemerom. Okrem toho je aj 30 percentuálnych bodov pod ich dlhodobým priemerom pre koniec novembra,“ zhrnul hlavný ekonóm spoločnosti BH Securities Štěpán Křeček.
Nízke nemecké rezervy zvyšujú obavy, že počas tuhej zimy bude na európskom trhu výrazne vyšší dopyt po dovoze. „Nemci vyháňajú cenu nahor, a preto nie je taký záujem plyn kupovať. Keby táto situácia pokračovala, dostávali by sa zásobníky do kritických medzí a dá sa očakávať, že by plyn ešte viac zdražel,“ dodal Křeček.
Podľa Kocůrka bude v druhej polovici zimy potrebné vykrývať dopyt vo väčšej miere práve dovozom. „V takom prípade sa môže objaviť rast cenovej hladiny,“ uviedol.
Prevádzkovatelia zásobníkov tvrdia, že súčasné vysoké odbery nepredstavujú problém. „Zásobníky Gas Storage CZ sú v tejto chvíli v štandardnom zimnom režime ťažby,“ povedala hovorkyňa firmy Simona Hladíková. Gas Storage CZ je so šiestimi zásobníkmi s kapacitou 2,7 miliardy kubíkov plynu ich najväčším prevádzkovateľom v Česku.
České zásobníky pokryjú polovicu ročnej spotreby plynu v krajine. Bez dovozu ale preklenúť polovicu roka zimnej prevádzky nedokážu. Spotreba je pritom v tomto období vyššia než v lete.
Analytik poradenskej spoločnosti ENA Jiří Gavor považuje súčasné tempo vyprázdňovania zásobníkov za nebezpečné, a to najmä z dlhodobého hľadiska. „Čerpať v takej vysokej miere je riskantné. Zatiaľ čo ešte pred mesiacom sme na tom boli takmer o 5 % lepšie než priemer Európskej únie, teraz sa už naplnenosť s priemerom vyrovnala,“ upozornil.
Len za štvrtok (26. 11.) ubudlo zo zásobníkov 0,82 % kapacity, čo po Francúzsku a Belgicku predstavuje tretie najrýchlejšie čerpanie v Európe. Do Česka však zároveň prúdi menej plynu zo zahraničia. V posledných dňoch boli dodávky cez Nemecko o viac než 70 % nižšie než na prelome októbra a novembra.
„Vysoké trhové ceny plynu ovplyvňujú stratégiu obchodníkov, ktorí volia radšej odčerpávanie zo zásobníkov, než nákup drahého plynu na európskom trhu. To môžeme jasne sledovať na klesajúcom dovoze do ČR v posledných dňoch,“ povedal Novinkám Michal Kocůrek z poradenskej spoločnosti EGU.
Situáciu komplikuje vývoj v Nemecku, ktorého zásobníky sú poloprázdne. „Nemecko sa blíži k 55 % a je hlboko pod európskym priemerom. Okrem toho je aj 30 percentuálnych bodov pod ich dlhodobým priemerom pre koniec novembra,“ zhrnul hlavný ekonóm spoločnosti BH Securities Štěpán Křeček.
Nízke nemecké rezervy zvyšujú obavy, že počas tuhej zimy bude na európskom trhu výrazne vyšší dopyt po dovoze. „Nemci vyháňajú cenu nahor, a preto nie je taký záujem plyn kupovať. Keby táto situácia pokračovala, dostávali by sa zásobníky do kritických medzí a dá sa očakávať, že by plyn ešte viac zdražel,“ dodal Křeček.
Podľa Kocůrka bude v druhej polovici zimy potrebné vykrývať dopyt vo väčšej miere práve dovozom. „V takom prípade sa môže objaviť rast cenovej hladiny,“ uviedol.
Prevádzkovatelia zásobníkov tvrdia, že súčasné vysoké odbery nepredstavujú problém. „Zásobníky Gas Storage CZ sú v tejto chvíli v štandardnom zimnom režime ťažby,“ povedala hovorkyňa firmy Simona Hladíková. Gas Storage CZ je so šiestimi zásobníkmi s kapacitou 2,7 miliardy kubíkov plynu ich najväčším prevádzkovateľom v Česku.
České zásobníky pokryjú polovicu ročnej spotreby plynu v krajine. Bez dovozu ale preklenúť polovicu roka zimnej prevádzky nedokážu. Spotreba je pritom v tomto období vyššia než v lete.
Analytik poradenskej spoločnosti ENA Jiří Gavor považuje súčasné tempo vyprázdňovania zásobníkov za nebezpečné, a to najmä z dlhodobého hľadiska. „Čerpať v takej vysokej miere je riskantné. Zatiaľ čo ešte pred mesiacom sme na tom boli takmer o 5 % lepšie než priemer Európskej únie, teraz sa už naplnenosť s priemerom vyrovnala,“ upozornil.