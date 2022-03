Plyn za ruble posilnil kurz ruskej meny na trojtýždňové maximum

Moskva 23. marca (TASR) - Ruská mena v stredu výrazne posilnila, pričom nakrátko sa dostala na trojtýždňové maximum. Pomohlo jej vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko začne požadovať od štátov, ktoré nepovažuje za priateľské, platby za dodávky plynu v rubľoch.



V reakcii na oznámenie Putina kurz ruskej meny dosiahol v Moskve nakrátko 94,9875 RUB/USD. To je najvyšší kurz rubľa od 2. marca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Neskôr sa kurz skorigoval a pohyboval sa okolo 100 RUB/USD, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 3,4 %. Ruská mena posilnila aj voči euru. Kurz rubľa vzrástol o 3,5 % na 110,50 RUB/EUR.



Prípadné platby v rubľoch, čo by podľa Putina mali vláda a centrálna banka vyriešiť do týždňa, by mohli výrazne podporiť ruskú menu. Mnohé európske krajiny sú totiž stále vysoko závislé od dovozu ruského plynu.



V predchádzajúcich dňoch sa kurz rubľa pohyboval stabilne okolo 105 RUB/USD. Predtým sa v Moskve prepadol na minimum okolo 120 RUB/USD a v zahraničnom obchodovaní až na 150 RUB/USD. Na porovnanie, pred útokom na Ukrajinu 24. februára sa kurz rubľa pohyboval okolo 80 RUB/USD.