< sekcia Ekonomika
Plyn zdražel, elektrina pokračuje v trende minimálnych výkyvov
Zemný plyn na burze v 23. týždni prakticky vymazal pokles ceny z minulého týždňa a zdražel o 5,42 %.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Zemný plyn na burze v 23. týždni prakticky vymazal pokles ceny z minulého týždňa a zdražel o 5,42 %. Elektrina pokračovala v niekoľkotýždňovom trende minimálnych výkyvov, keď si pripísala len kozmetický nárast ceny o 0,21 %.
V pásme medzi 108 a 109 euro za megawatthodinu (MWh) sa elektrina drží už piaty týždeň. V piatok (5. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 109,47 eura/MWh, kým minulý týždeň bola 109,24 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 48,496 eura/MWh, kým minulý týždeň to bolo za 46,001 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh.
V pásme medzi 108 a 109 euro za megawatthodinu (MWh) sa elektrina drží už piaty týždeň. V piatok (5. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 109,47 eura/MWh, kým minulý týždeň bola 109,24 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 48,496 eura/MWh, kým minulý týždeň to bolo za 46,001 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh.