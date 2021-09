Zvarili poslednú časť plynovodu Severný prúd 2

Moskva 6. septembra (TASR) - Robotníci ruského plavidla Fortuna, ktoré dokončuje plynovod Severný prúd 2, zvarili v pondelok poslednú časť potrubia. Následne ju loď položí nad dno Baltického mora. Uviedla to spoločnosť Nord Stream AG, ktorá stavbu realizuje.



Ako spoločnosť informovala, časť potrubia s číslom 200.858 bude teraz položená na dno v nemeckých vodách Baltického mora. Potom sa časť potrubia smerujúceho z Nemecka prepojí so sekciou smerujúcou z dánskych vôd. Firma plánuje spustiť prevádzku plynovodu, ktorý bude transportovať ruský plyn do Nemecka, do konca tohto roka.



Poukázal na to minulý týždeň šéf ruského plynárenského koncernu Gazprom Alexej Miller. "Ešte v tomto roku, ešte v tejto vykurovacej sezóne, môžeme dodať prvý plyn na európsky trh cez Nord Stream 2," uviedol Miller pre agentúru Interfax. "Našou najdôležitejšou úlohou je postarať sa o to, aby naši zákazníci nepocítili zimu," dodal šéf Gazpromu.