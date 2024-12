Plynárenské zväzy upozorňujú na nízku flexibilitu Green Deal

Bratislava 3. decembra (TASR) - Európskej zelenej dohode (European Green Deal) chýba flexibilita a stanovenie konkrétneho cieľa, ktorým by malo byť v tomto prípade zníženie emisií skleníkových plynov. Štátom by mal byť ponechaný dostatočný priestor na podniknutie opatrení na národnej úrovni za čo najnižšie náklady a mala by byť obmedzená reštriktívnosť tejto dohody, upozornili na to v utorok Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Český plynárenský svaz (ČPS).



Organizácie podporujú snahu Európskej únie znižovať emisie skleníkových plynov, to je podľa nich potrebné robiť v čo najväčšej miere a za čo najnižšie náklady v rámci jednotlivých štátov. Absencia hlavného cieľa a dôraz na čiastkové zámery ukladajú zbytočne detailné povinnosti, ktoré nereflektujú na konkrétne potreby jednotlivých štátov, priblížil SPNZ a ČPS.



"Pre sektor individuálneho vykurovania domácností je k dispozícii len jedno rýchlo uskutočniteľné systémové opatrenie energetickej efektívnosti, a to výmena starých plynových spotrebičov za moderné kondenzačné kotly, čím dôjde k instantnej úspore viac než 20 % emisií a nákladov na energie," priblížili predstavitelia zväzov.



Ostatné systémové opatrenia energetickej efektívnosti v tomto sektore, čiže zatepľovanie a implementácia obnoviteľných zdrojov energie, podľa organizácií presahujú možnosti rozpočtov štátov a sú výrazne časovo náročné. Príčinou je okrem iného nízka kúpyschopnosť obyvateľstva SR a ČR, vysoké vstupné náklady a veľký podiel nezateplených rodinných domov, ktorý by ma predstavovať až 70 %, doplnili organizácie.



Najvýraznejší efekt znižovania emisií v strednej Európe prináša podľa nich investícia do jednoduchých opatrení energetickej efektívnosti a postupná dekarbonizácia. V dlhodobom horizonte je dôležitá verejná podpora rozvoja obnoviteľných plynov, ako sú biometán a vodík, uzavreli zväzy.