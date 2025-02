Plynárenský koncern Novatek zvýšil vlani zisk na vyše 5 miliárd USD

Moskva 12. februára (TASR) - Ruský plynárenský koncern Novatek zaznamenal vlani rast zisku o vyše 6 % na v prepočte viac než 5 miliárd USD. Zisk podporilo zvýšenie produkcie a rast tržieb o viac než 13 %. Uviedla to v stredu ruská spoločnosť, ktorej výsledky zverejnila agentúra Reuters.



Novatek, druhý najväčší producent plynu a najväčší producent skvapalneného zemného plynu (LNG) v Rusku, informoval, že v roku 2024 dosiahol jeho čistý zisk 493,5 miliardy rubľov, čo predstavuje 5,18 miliardy USD (5,02 miliardy eur). Oproti roku 2023 to znamená rast o 6,5 %.



Normalizovaný zisk, ktorý nezahrnuje vplyv kurzových ziskov a strát, dosiahol vlani 553,4 miliardy rubľov. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak zvýšil o 4,6 %.



Tržby zaznamenal Novatek na úrovni 1,55 bilióna rubľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zvýšenie o 13,1 %. Prispelo k tomu zvýšenie produkcie o takmer 3 % na 1,82 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov).



Výrazne však vzrástol aj dlh spoločnosti. Dosiahol 141,6 miliardy rubľov, čo v porovnaní s rokom 2023 predstavuje 15-násobné zvýšenie.



(1 EUR = 1,0324 USD)