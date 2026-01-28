< sekcia Ekonomika
Plynárenský zväz podpísal spoluprácu so Spoločnosťou údržby zariadení
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) podpísal so Spoločnosťou údržby zariadení (SUZ) memorandum o spolupráci. Dohoda má vytvoriť rámec pre spoluprácu organizácií v oblasti koordinácie a propagácie svojich aktivít, vzdelávania a výmeny informácií, informoval v stredu plynárenský zväz.
SUZ je neziskové združenie odborníkov a firiem, ktoré pôsobia v oblasti údržby na Slovensku. Zameriava sa na údržbu hmotného investičného majetku, ako aj výrobu a montáž strojno-technologických zariadení.
Spolupráca má podľa plynárov významný dosah aj preto, že členmi SUZ sú najväčší priemyselní spotrebitelia zemného plynu na Slovensku, ako je Duslo Šaľa alebo Slovnaft. „My sme radi, že môžeme spolupracovať aj v oblastiach, ktoré nám predpisuje európska legislatíva. Typickým príkladom je znižovanie metánových emisií. Pre plynárenské spoločnosti ide o prioritnú tému, v ktorej sme aktívni i úspešní. Rovnako sa radi podelíme o skúsenosti z oblasti údržby a prevádzky plynovodov alebo korózie,“ dodal prezident SPNZ Rastislav Ňukovič.
Dôležitou oblasťou je aj koordinácia spoločných postupov v legislatívnej oblasti, pri pripomienkovaní zákonov a podzákonných noriem. „Obe strany budú mať možnosť konzultovať možné zmeny legislatívy a iniciovať ich v spolupráci so zodpovednými subjektmi v rámci Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, kde sme spolu členmi. Už v súčasnosti spolupracujeme napríklad pri novelizovaní vyhlášky, ktorá sa týka regulovania činnosti tlakových zariadení,“ skonštatoval Ňukovič. Prezident SUZ Gabriel Zsilinszki ocenil okrem koordinovanej propagácie aj výmenu skúseností medzi technickými expertmi organizácií.
Obe organizácie pripravujú spoločné vzdelávacie aktivity a výmenu expertov na svojich odborných podujatiach. SPNZ týmto memorandom nadväzuje na spoluprácu, ktorú má s ďalšími asociáciami, ako je Národná vodíková asociácia Slovenska, Slovenská bioplynová asociácia či Asociácia biometánu Slovenska.
