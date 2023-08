Plynárenský zväz: Slovenské zásobníky plynu sú naplnené na 92 %

Bratislava 13. augusta (TASR) - Stav zásob zemného plynu na Slovensku je súčasnosti vyšší ako 92 % kapacity zásobníkov. To vo výraznom predstihu prekonáva požiadavku EÚ na ich 90 % naplnenosť k 1. novembru. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský. Vysoké zásoby uskladneného plynu vykazujú aj ostatné krajiny EÚ.



"Celkovo aj EÚ registruje už takmer 88 % naplnenej kapacity," priblížil Kvasňovský. Obchodníci preto podľa neho hľadajú aj iné alternatívy uskladnenia nakúpeného plynu. Jednou z nich je aj Ukrajina, ktorá disponuje najväčšou kapacitou podzemných zásobníkov v Európe.



To, že na Ukrajine napriek rizikám začínajú skladovať európski obchodníci významné množstvá zemného plynu, naznačuje aj rastúci objem prepravy plynu cez územie SR cez bod Budince. Nominácie u prepravcu plynu eustream boli spolu s prepravou v smere na Ukrajinu vo Veľkých Kapušanoch na úrovni 20 - 25 miliónov kubických metrov (m3) za deň. Na porovnanie, preprava plynu na Ukrajinu sa napríklad v prvej polovici júna blížila k nule.



Obchodníci skladovaním plynu môžu využiť rozdiel v spotových cenách plynu, ktoré boli ešte začiatkom mesiaca na rotterdamskej burze TTF na úrovni do 30 eur za megawatthodinu (MWh) a forwardovou cenou plynu s dodávkou v zimných mesiacoch, ktorá dlhodobo osciluje okolo 50 eur/MWh.