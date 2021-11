Plynárenstvo môže metán zväčša eliminovať rýchlo a nákladovo výhodne

Bratislava 29. novembra (TASR) – Plynárenstvo sa bude podieľať na plnení záväzku znížiť metánové emisie o 30 % do roku 2030, hoci ich produkuje o viac ako polovicu menej ako poľnohospodárstvo. Metán je však veľmi škodlivý plyn a odvetvie ho môže z väčšej časti eliminovať rýchlo a nákladovo výhodne. V podcaste Otvorene o plyne na portáli slovgas.sk to povedal šéf oddelenia stratégie a EÚ záležitostí spoločnosti Eustream Milan Sedláček.



"Existujú aj štúdie, ktoré hovoria, že v oblasti metánových emisií sa za cenu dostupných nákladov dá zredukovať pomerne veľa metánových emisií. Mám odhad, že do roku 2050 by sa podarilo znížiť globálne otepľovanie niekde medzi 0,2 až 0,3 stupňa Celzia len za cenu cenovo dostupných alebo nulových nákladov v oblasti redukcií metánových emisií. Čiže je to niečo ako nízko rastúce ovocie, preto je to také dôležité," objasnil Sedláček.



Na ľudskou činnosťou vytvorených metánových emisiách sa podieľajú s 53 % najmä poľnohospodárstvo, s 26 % odpady a 19 % energetika. Podľa Sedláčka ide o údaje platné pre Európu, v čom môže byť istá nepresnosť.



"Európa importuje veľkú väčšinu svojho plynu a ropy z tretích krajín, kde sú environmentálne štandardy trošku nižšie. Takže môžem povedať, že to možno bude aj viac ako 19 %, pretože my vlastne importujeme metánovú stopu z tretích krajín. Jediné kredibilné číslo, ktoré mám v ruke, sa týka Eustreamu. A tam môžem povedať, že sme podľa mňa v tejto oblasti špičkoví. Naše metánové emisie nie sú desiatky ani jednotky percent, dokonca nie ani desatiny percent. Ak vôbec, sú to maximálne stotiny percenta z našej prepravy," upozornil Sedláček, s tým, že Eustream sa venuje redukcii metánových emisií už od rokov 2007 až 2008.



"Viedli nás k tomu najmä bezpečnostné riziká a ekonomické dôvody. Bezpečnostné riziká preto, lebo keď už prepravujeme 10 % spotreby zemného plynu EÚ, tak si nemôžeme dovoliť metánové emisie z hľadiska bezpečnosti ako takej, plyn je výbušný. My sme dokázali znížiť metánové emisie o viac ako 70 % oproti roku, keď sme sa problematike začali venovať," zdôraznil.



V plynárenstve sú podľa neho tri zdroje emisií metánu pri preprave zemného plynu. "Sú tzv. fugitívne emisie, náhodné, o ktorých neviete. Sú to rôzne druhy porúch technologických zariadení. Potom sú emisie o ktorých viete, technologické emisie, zámerné, nenáhodné. Robíte opravu, potrebujete vypustiť plyn z potrubia, z technologického zariadenia. Plus neúplné spaľovanie, keď sa spaľuje zemný plyn napríklad pri pohone kompresorov, ten sa nie vždy dokáže dokonale spáliť, takže niečo uniká do atmosféry," priblížil.



"Minimálne prvé dve z týchto troch oblastí sú predmetom a súčasťou sofistikovaného systému hodnotenia a odstraňovania metánových emisií v našej spoločnosti. Najťažšie je to s fugitívnymi, pretože sú náhodné,“ vysvetlil Sedláček.



Dodal, že Eustream pristúpil k dobrovoľnej iniciatíve plynárenských spoločností Oil and Gas Methane Partnership (OGMP). Zároveň víta aj vznik International Methane Emissions Observatory (IMEO), ktoré by malo zbierať, porovnávať, verifikovať, auditovať a sprístupňovať dáta tak, aby sa na základe nich dalo kvalifikovane rozhodovať.