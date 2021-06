Plynári žiadajú prevádzkovú podporu

Bratislava 25. júna (TASR) – V západných krajinách je spoločenská podpora zelenej energie oveľa vyššia ako na Slovensku a spotrebitelia sú ochotní si za takúto energiu aj priplatiť. I keď Slovensko plánuje v najbližších rokoch investičnú podporu pre výrobcov bioplynu na transformáciu ich zariadení na biometánové, nemusí to stačiť a bez stanovenej výkupnej ceny biometánu ho pravdepodobne preplatia odberatelia z vyspelejších krajín.



Na piatkovom webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP-Distribúcia Jerguš Vopálenský.



„Keby išli budúce slovenské biometánové stanice iba z nejakej investičnej podpory, osobne si myslím, že západní zákazníci preplatia tých tuzemských. Je to môj dojem na základe všetkých diskusií aj s potenciálnymi výrobcami biometánu na Slovensku,“ povedal Vopálenský.



Výsledky podpory dekarbonizácie na Slovensku by tak zužitkovali v zahraničí. Či sa v tomto prípade podarí presadiť okrem investičnej aj prevádzkovú podporu biometánu cez výkupné ceny, nie je jasné. Ministerstvo hospodárstva v minulosti opakovane avizovalo odklon podpory obnoviteľných zdrojov energie z prevádzkovej iba na investičnú.



Na Slovensku je v súčasnosti 113 bioplynových staníc, ktorým v nasledujúcich rokoch končí zmluvná podpora cez výkupné ceny a aj ich technológia je opotrebovaná a zastaraná. Práve na obnovu týchto zariadení a ich premenu na biometánové stanice je určených 62 miliónov eur z plánu obnovy. Martin Pitorák z rezortu hospodárstva vidí možné využitie pre slovenský biometán napríklad v teplárenstve, ktoré musí každý rok zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE).



Ministerstvo hospodárstva chce rozbehnúť modernizáciu bioplynových staníc z plánu obnovy čo najskôr, pretože investície sa musia ukončiť do roku 2026. „Prvé výzvy by mali byť zverejnené počas prvého polroka budúceho roka. V súčasnosti nastavujeme nástroje pre toky peňazí, začíname sa baviť o tom, aké by mali byť podmienky v schémach štátnej pomoci a v jednotlivých výzvach,“ spresnil Pitorák.



Do výroby bioplynu sa chce zapojiť aj spoločnosť SPP, ktorá v nej vidí príležitosť, ako získať pozíciu na trhu aj v dekarbonizovanej ekonomike. Dodávateľ zemného plynu stavil na projekt suchej fermentácie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý má podľa riaditeľa odboru rozvoja podnikania a rozvoja trhových príležitostí Martina Dudáka oproti klasickým bioplynovým staniciam niekoľko výhod. Jednou z nich je napríklad uzatvorený cyklus a minimalizácia zápachu. SPP registruje u zákazníkov záujem o biometán. Preto im chcú ponúknuť nielen nakúpený plyn, ale aj biometán zo svojej produkcie.