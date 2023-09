Plynári budú užšie spolupracovať s firmou Shell, chystá stanice na LNG

Nový Smokovec 28. septembra (TASR) – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) vo štvrtok podpísal memorandum o spolupráci s petrochemickou spoločnosťou Shell. Výsledkom má byť napríklad podpora pri presadzovaní dekarbonizácie so zemným plynom ako prechodným palivom a v budúcnosti spolupráca na postupnom prechode na biopalivá. Informovali o tom konateľ Shell Slovakia Branislav Kalužný, prezident SPNZ Rastislav Ňukovič a riaditeľ divízie Commercial Road Transport pre ČR a SR Daniel Vagaský.



"Memorandum obsahuje parciálne veci, akým spôsobom môžeme spolupracovať, akým spôsobom môžeme podporiť výstavbu nových staníc na čerpanie skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo stlačeného zemného plynu (CNG). Otvára to samozrejme cesty pre použitie bioplynu či biometánu," uviedol Ňukovič po podpise memoranda krátko pred začiatkom Jesennej konferencie SPNZ.



Kalužný dodal, že pre Shell je veľmi dobré mať silného partnera či už je to v oblasti tvorby legislatívy, alebo pre zvyšovanie dopytu po produktoch produkujúcich nižšie emisie. Na Slovensku je v súčasnosti 25 čerpacích staníc na CNG a iba tri čerpacie stanice na LNG. Shell podľa Vagaského plánuje v budúcom roku výstavbu dvoch staníc na LNG. Výhodou LNG a CNG sú podľa neho o 20 % nižšie emisie CO2 oproti naftovému pohonu, no aj nižšie emisie zlúčenín síry, ale aj pevných častíc. Tieto čerpacie stanice na alternatívne palivá využíva najmä nákladná a hromadná doprava.



Dekarbonizácia priemyslu či dopravy je dlhodobým cieľom EÚ. Na ceste k jej dosiahnutiu sa však podľa Ňukoviča bez zemného plynu ako prechodného paliva nezaobídeme.