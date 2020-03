Plynári naplno zabezpečujú svoje úlohy aj v čase obmedzení

Bratislava 10. marca (TASR) - Plynárenské spoločnosti naplno zabezpečujú úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vedenie Slovenského plynárenského podniku (SPP) ubezpečilo svojich zákazníkov, že v súčasnosti realizuje všetky preventívne opatrenia v rozsahu, ktorý umožňuje plynulé poskytovanie služieb. V súvislosti so šírením nového koronavírusu a výzvou ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) na vytvorenie záložných tímov a zabezpečenie plynulých dodávok energií to uviedol hovorca SPP Ondrej Šebesta s tým, že spoločnosť priebežne analyzuje vývoj situácie.



"V prípade potreby sme pripravení upraviť počet členov pracovných tímov na jednotlivých zmenách tak, aby boli služby spoločnosti poskytované naďalej v plnom rozsahu. V prípade, ak by bolo nevyhnutné pristúpiť k tomuto kroku, budeme o zmenách verejnosť informovať," ozrejmil hovorca pre internetový portál Slovgas.sk. Zdôraznil, že hoci SPP nie je spoločnosť s kritickou infraštruktúrou, minulý týždeň niekoľkokrát zasadol krízový štáb a prijal okamžité opatrenia. Krízový štáb je v permanentnej pohotovosti a aj počas tohto týždňa pripravený zasadať tak často, ako si to budú vyžadovať okolnosti.



Šebesta informoval aj o sprísnení hygienického režimu na pracoviskách. Zamestnancom, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s verejnosťou, poskytujú dezinfekčné prostriedky a vykonáva sa aj pravidelná dezinfekcia priestorov. V súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku vedenie SPP s okamžitou platnosťou zrušilo účasť zamestnancov na všetkých konferenciách i plánované pracovné cesty do zahraničia. Obmedzilo aj účasť zamestnancov na školeniach.



Spoločnosť SPP distribúcia zabezpečuje podľa jej hovorcu Milana Vangu prostredníctvom akčných plánov trvalé znižovanie vplyvov rizík na chod spoločnosti. "V rámci aktuálnej situácie sme v našej spoločnosti prijali preventívne opatrenia a definovali postupy v prípade zvýšenia počtu prípadov ochorenia COVID-19, resp. nedostupnosti zamestnancov pre hospitalizáciu, karanténu a ďalšie dôvody," uviedol Vanga s tým, že spoločnosť disponuje dostatočným počtom zamestnancov na zabezpečenie prevádzky, údržby, monitoringu a riadenia plynárenskej infraštruktúry.



Vanga zdôraznil, že riziko nie je možné kategorizovať iba na základe percenta nedostupných zamestnancov spoločnosti. Pre zvládnutie krízovej situácie spoločnosť prijala opatrenia na zníženie rizika rozširovania nákazy a spracovala krízové scenáre podľa rozsahu potenciálneho poklesu dostupných zamestnancov. Zahŕňajú špeciálny režim kľúčových pracovísk, ako aj presuny ľudských zdrojov podľa aktuálnej krízovej situácie.



Medzi prijaté preventívne opatrenia patrí napríklad minimalizovanie zahraničných pracovných ciest zamestnancov do krajín, kde bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19, obmedzenie tuzemských pracovných ciest na minimum, s výnimkou výkonných zamestnancov sekcií údržby, prevádzky a investícií, aj minimalizovanie účasti na konferenciách, seminároch, školeniach a poradách na nevyhnutnú úroveň. Ďalšími sú obmedzenie pracovných stretnutí a návštev na nevyhnutné minimum a ich nahrádzanie elektronickou komunikáciou, či zabezpečenie osobitného režimu vstupu zamestnancov pre priestory Slovenského plynárenského dispečingu (SPD) a monitorovacie centrá.