Plynári od novej vlády očakávajú podporu áut na LNG a CNG

Bratislava 2. marca (TASR) – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) od novej vlády očakáva pokračovanie programu kotlíkových dotácií, vhodnejšie nastavenie programu Zelená domácnostiam a vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu nákupu vozidiel s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG a LNG). TASR o tom informoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



V dlhodobom horizonte by podľa plynárov mala vláda trvať na práve každého členského štátu EÚ stanoviť podľa vlastných podmienok vlastný optimálny energetický mix a zaviesť oslobodenie dekarbonizovaných plynov od akýchkoľvek verejných daní a poplatkov.



"Veríme, že úspešné politické strany nezmenia nič na svojom pohľade, ktorý formulovali počas predvolebnej diskusie na pôde Euraktivu, kde deklarovali, že rešpektujú pozíciu zemného plynu v energetickom mixe SR a rovnako, že všetky politické sily považujú za odôvodnené verejné investície do infraštruktúry na úrovni medzinárodnej prepravy plynu," uviedol Kvasňovský.



Dotácie na nákup nových, ekologickejších kotlov by podľa SPNZ mali pokračovať aj v nasledujúcom volebnom období. "Na Slovensku sa stále využíva 120.000 starých kotlov na tuhé palivo najhorších emisných tried," pripomenul Kvasňovský. Zmeniť by sa podľa SPNZ malo nastavenie programu Zelená domácnostiam, ktorý podporuje rozvoj malých obnoviteľných zdrojov energie. Podľa plynárov by sa malo zohľadňovať, či nové zariadenie nahradí vysokoemisný alebo nízkoemisný zdroj tepla. Podľa zväzu by sa tak využila synergia podpory malých OZE zariadení s politikami na ochranu ovzdušia a s politikami na zníženie energetickej chudoby.



"Rovnako by sme radi videli vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu skutočného zeleného obstarávania – nákupu vozidiel s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn a stanovenie efektívneho systému započítavania emisií počas celého životného cyklu paliva v doprave," uviedol Kvasňovský, podľa ktorého by sa tak ukázalo, že pohon na CNG a LNG je emisne vhodnejší ako elektromobily. SPNZ považuje za nevyhnutné vytvoriť priestor a podporu aj pre rozvoj vodíkovej mobility. Osobné automobily, autobusy, nákladné autá, prípadne vlaky na vodík by pomohli odľahčiť elektrickú sieť a znížiť emisie aj v tejto oblasti.



Plynári sa tiež obávajú zavedenia uhlíkovej dane a nechcú, aby sa týkala dovážaného zemného plynu či jeho spotreby. Takéto opatrenie by podľa nich spôsobilo len ešte väčší odklon od nízkoemisného vykurovania zemným plynom v prospech cenovo dostupnejších, avšak vysokoemisných, tuhých palív.