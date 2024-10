Plynári s hasičmi cvičili zásahy pri haváriách plynárenských zariadení

Žilina 17. októbra (TASR) - Plynári si spolu s hasičmi precvičovali zásahy pri haváriách rôznych typov plynárenských zariadení. Cvičenie absolvovali v Žiline v polovici októbra pracovníci spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) - distribúcia, odstraňovanie horiaceho unikajúceho plynu cvičili so žilinskými hasičmi. TASR o tom vo štvrtok informoval manažér externej komunikácie spoločnosti Milan Vanga.



"Zosúladenie postupov záchranárskych zložiek pri riešení havárií plynárenských zariadení je kľúčové pre rýchle odstránenie úniku plynu a následnú opravu zariadení," uviedol Vanga.



Praktickému cvičeniu na špeciálnom polygóne tréningového centra Žilina - Hruštiny podľa neho predchádzala teoretická odborná príprava veliteľov okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Žilina zameraná na rôzne typy plynárenských zariadení v sieti spoločnosti.



"Záver tréningu už bol o kooperácii plynárov s príslušníkmi HaZZ. Hasiť plamene horiaceho plynu unikajúceho pod rôznym tlakom si vyžaduje kvalitnú prípravu a bezchybnú spoluprácu zasahujúcich zložiek," priblížil Vanga. Vďaka možnostiam polygónu si podľa neho hasiči mohli precvičiť hasenie horiaceho plynu pod tlakom až do 400 kilopascalov. Hasenie plameňa pri nižších tlakoch pomocou ručných hasiacich prístrojov si precvičili aj pracovníci spoločnosti pod odborným dohľadom kolegov z HaZZ.



Samostatná odborná príprava plynárov pokračovala 15. a 16. októbra precizovaním postupov pri zaisťovaní a odstraňovaní únikov.



"Z pohľadu životného prostredia je pre spoločnosť dôležité skracovanie času trvania únikov, a tým redukovanie metánových emisií," skonštatoval Vanga.



Bezpečnosť a spoľahlivosť plynárenských zariadení, okrem ich profesionálnej údržby, sú podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Martina Hollého zabezpečené aj prostredníctvom investícií do obnovy siete, ktoré medziročne vzrástli o viac ako 23 percent. "V environmentálnej oblasti plánujeme ďalšie aktivity zamerané na znižovanie emisií pri našich činnostiach. Dôslednou realizáciou plánu údržby, včasnosťou lokalizácie únikov a skracovaním času ich trvania metánové emisie kontinuálne redukujeme. Naším cieľom je znížiť ich do roku 2030 o 30 percent," vysvetlil Hollý.