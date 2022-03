Plynári vítajú začiatok výroby biometánu na Slovensku

Bratislava 7. marca (TASR) – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) víta, že sa Slovensko stalo ďalšou európskou krajinou, ktorá vyrába biometán. Plynári veria, že sa produkcia biometánu bude ďalej rozvíjať, Slovensko má podľa zväzu potenciál pokryť biometánom desať percent svojej súčasnej spotreby zemného plynu. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



"Ide o plyn, ktorý má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn, to znamená, že je možné jeho bezproblémové vtlačenie do plynovodnej sústavy a dodanie koncovým užívateľom. Biometán je uhlíkovo neutrálny a pri jeho spaľovaní nevznikajú ani tuhé znečisťujúce látky, preto je vo forme bioCNG a bioLNG mimoriadne vhodnou voľbou na dekarbonizáciu dopravy," vysvetlil Kvasňovský.



Na území Slovenska je aktuálne približne stovka bioplynových staníc (BPS), podľa Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA) sa podporné mechanizmy na ich fungovanie skončia v roku 2025. "Výroba biometánu, ktorý by sa vtláčal do plynovodnej siete, je pri súčasných kritériách reálna pre približne tretinu z nich. Ďalšie by sa mohli zamerať na produkciu alternatívnych palív pre dopravu," uviedla predsedníčka SBA Patrícia Gašparcová.



Plynári pozitívne vnímajú aj prípravu dotačných výziev zo strany Ministerstva hospodárstva SR, určené majú byť aj na úpravu existujúcich BPS na výrobu biometánu. Podľa výkonného riaditeľa SPNZ má Slovensko potenciál vyprodukovať 400 až 500 miliónov kubických metrov biometánu ročne, čo predstavuje desať percent súčasnej spotreby zemného plynu.



"Pokiaľ by ho nahradil biometán, zvýši sa aj energetická bezpečnosť Slovenska, tým, že nemusíme dovážať toľko zemného plynu a biometán si dokážeme lokálne vyrobiť. Diverzifikácia dodávateľských zdrojov a čo najväčšia domáca produkcia obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov sú ďalšími úlohami, ktoré musíme v Európe splniť," poznamenal Kvasňovský.



Prvým výrobcom biometánu na Slovensku, ktorý začal biometán vtláčať do distribučnej siete Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), sa stala BPS v Jelšave prevádzkovaná spoločnosťou PM. Biometán v jelšavskej BPS vzniká spracovaním bioplynu, ktorý tam vyrábajú z kuracieho a kravského hnoja a rôznych biologicky rozložiteľných odpadov. "Pri súčasných cenách je to ekonomicky výhodnejšie, ako z nevyčisteného bioplynu vyrábať elektrickú energiu," vysvetlil konateľ spoločnosti Martin Pribola.