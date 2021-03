Plynári: Záujem o CNG v doprave rastie, do plánu obnovy sa nedostal

Bratislava 28. marca (TASR) – Napriek tomu, že záujem firiem aj súkromných osôb o využívanie stlačeného plynu (CNG) v doprave rastie, do plánu obnovy sa podpora tohto alternatívneho pohonu nedostala. Ide pritom o jeden zo spôsobov, ako znížiť emisie skleníkových plynov či pevných častíc z dopravy, zhodli sa v podcaste Slovenského plynárenského a naftového zväzu Otvorene o plyne konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák a obchodný riaditeľ spoločnosť CNG Slovensko Michal Smolnický.



Napriek návrhom plynárov podpora stlačeného či skvapalneného zemného plynu sa v slovenskom pláne obnovy neobjavila. Dôvodom mali byť požiadavky EÚ, no Mozolák upozornil, že napríklad plán obnovy Česka s takouto podporou ráta. "Určite sme sklamaní," povedal Mozolák. "Samozrejme, je tam kopec iných priorít, plán obnovy je širokospektrálny dokument. Niekde na politickej úrovni sa rozhodli ísť týmto smerom," dodal.



Smolnický si tiež myslí, že CNG mohlo byť v pláne obnovy podporené. "Je to v podstate o politickej vôli alebo o politickom rozhodnutí," zdôraznil. Budúcnosť pohonu na plyn, najmä v súvislosti s biometánom však napriek tomu vidí pozitívne. Počas leta by sa totiž mali uskutočniť stretnutia na európskej úrovni, kde sa má riešiť metodika merania emisií. Tá by sa okrem výfukových plynov mala zamerať aj na uhlíkovú stopu pri výrobe vozidiel, na výrobu a dopravu palív vrátane elektrickej energie, ale aj recykláciu dopravných prostriedkov. "Elektromobilita nemôže byť jediný smer, ako chce EÚ riešiť svoju dopravu, aby došla k cieľom, ktoré si stanovila," dodal Smolnický.



CNG Slovensko sa podľa Smolnického rozhodlo rozseknúť "začarovaný kruh" ktorý spočíva v nedostatku CNG plniacich staníc a z neho vyplývajúceho hoci rastúceho, ale stále nízkeho záujmu o CNG vozidlá. Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii 14 CNG plniacich staníc a po slovenských cestách jazdí približne 3000 áut na CNG pohon. Pre porovnanie, v susednom Česku je vyše 200 verejne dostupných CNG staníc a 25.000 vozidiel v prevádzke. Rast záujmu o CNG vidí Smolnický napríklad v tom, že za necelé tri mesiace eviduje CNG SPP rovnaký počet dopytov na pohon stlačeným zemným plynom, ako za celý minulý rok.



Pandémia ochorenia COVID-19 mala podľa Mozoláka pozitívny vplyv na využívanie CNG, pretože výrazne vzrástol záujem o kuriérske služby. Tieto firmy sú zväčša súčasťou zahraničných korporácií a tie presadzujú znižovanie emisií. Nejde iba o výmenu flotily jednotlivých firiem, ale pretože rastú výkony, aj o nákupy ďalších automobilov.