Plynovod Baltic Pipe pomôže pri zmierňovaní energetickej krízy

Brusel 27. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala inauguráciu plynovodu Baltic Pipe (Baltské potrubie), ktorý privedie plyn z Nórska na jednotný trh EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, ktorá bola na slávnostnom otvorení tohto nového plynovodu v Goleniówe, spresnila, že plynovod Baltic Pipe môže ročne prepraviť až desať miliárd kubických metrov (m3) plynu. Plynovod umožní tiež prepravu 3 miliárd m3 plynu ročne z Poľska do Dánska. Začiatok prepravy plynu cez plynovod je naplánovaný na 1. októbra 2022.



EÚ zintenzívňuje svoje úsilie o zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a podľa vyhlásenia EK táto nová infraštruktúra posilní diverzifikáciu dovozu plynu do krajín strednej a východnej Európy a do pobaltských štátov otvorením novej trasy zo Severného mora.



"Tento plynovod je kľúčovým projektom pre bezpečnosť zásobovania regiónu a je výsledkom snahy EÚ o diverzifikáciu zdrojov plynu. Plynovod zohrá dôležitú úlohu pri zmierňovaní súčasnej energetickej krízy," uviedla Simsonová.



Plynovod bude plyn prepravovať z Nórska do Dánska a Poľska a následne do okolitých krajín. Baltic Pipe je spoločným podnikom poľskej plynárenskej firmy Gaz-system a dánskej spoločnosti Energinet. Zhruba 80 percent jeho kapacity si už rezervoval poľský plynárenský gigant PGNiG.



Komisia pripomenula, že tento projekt dlhodobo podporuje politicky a finančne. Potrubie je od roku 2013 kategorizované ako projekt spoločného záujmu a získalo približne 267 miliónov eur z prostriedkov EÚ prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) - na prípravné štúdie išlo približne 51 miliónov eur a na stavebné práce okolo 215 miliónov eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)